Chloe x Halle z drugą płytą "Ungodly Hour"

12 czerwca do sprzedaży trafiła druga płyta protegowanych Beyonce – duetu Chloe x Halle pt. "Ungodly Hour".

Chloe x Halle zaprezentowały nową płytę /Jeffrey Mayer /Getty Images

Pierwotnie album miał trafić do sprzedaży 5 czerwca, jednak premierę przesunięto ze względu na protesty po morderstwie George'a Floyda.

"W przypadku tego albumu chciałyśmy po prostu pokazać w jaki sposób możemy połączyć naszą muzykalność z kilkoma trendami i pozwolić ludziom dobrze się bawić. Nazwałyśmy go 'Ungodly Hour', ponieważ nie można być idealnym przez cały czas. Celem było zakwestionowanie tego obrazu nas jako doskonałych aniołów, który każdy ma w głowie" - mówiły w wywiadzie dla Apple Music.

Płyta promowana jest przez single "Catch Up", "Do It" oraz "Forgive Me" ( sprawdź słowa utworu! ).



Wideo Chloe x Halle - Forgive Me (Official Video)

Duet Chloe x Halle został odkryty przez Beyonce dzięki coverowi jej przeboju "Pretty Hurts" ( posłuchaj! ), który zamieszczono na Youtube. W 2015 roku gwiazda zaproponowała formacji umowę menedżerską z jej firmą Parkwood Entertainment.

Dzięki wsparciu duet nagrał płytę "The Kids Are Alright" oraz występował na trasie "Formation Tour" Beyonce i "On The Run II Tour" Beyonce i Jaya-Z.

Chloe x Halle były dwukrotnie nominowane do MTV VMA oraz dwukrotnie miały szansę na zdobycie Grammy.