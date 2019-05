Cheryl: Zobacz teledysk "Let You". Wokalistka atakuje swoich byłych partnerów?

Cheryl zaprezentowała nowy singel "Let You". W jednym z wywiadów zdradziła już, że będzie on opowiadał o jej nieudanych związkach. Oberwać może się więc m.in. jej ostatniemu partnerowi, którym był wokalista One Direction, Liam Payne.

Cheryl zapowiedziała wydanie nowego singla "Let Me" /Dave J Hogan /Getty Images

Wokalistka znów w mediach opowiada o swoim życiu prywatnym i nieudanych związkach. Jak zdradziła, piosenki na kolejną, piątą płytę, nad którą pracuje, zainspirowało rozstanie z Liamem Payne'em. Nie jemu jednemu może oberwać się w piosenkach, które usłyszymy na nowej płycie wokalistki.



W poprzednim singlu "Love Made Me Do It" Cheryl o miłosne porażki oskarżała przede wszystkim siebie. Teraz jednak punkt ciężkości przeniósł się na jej byłych partnerów. W rozmowie udzielonej "Stella Magazine" Cheryl powiedziała:



"Byłam z mężczyznami, którzy mnie kontrolowali i unieszczęśliwiali mnie, a ja na to pozwalałam. Kobiety pozwalają na takie związki i o tym jest ta piosenka. Gdy jednak to zauważysz, musisz próbować więcej na to nie pozwalać".

Przypomnijmy, że Cheryl i Liam Payne byli w związku przez kilka lat. Para spotykała się od 2016 roku, a poznała się już sześć lat wcześniej, kiedy to Liam Payne próbował swoich sił w programie "X Factor", gdzie wokalistka pełniła funkcję jurorki.



Związek budził mnóstwo kontrowersji zwłaszcza wśród fanek piosenkarza, które twierdziły, że starsza o 10 lat partnerka jest złą partią dla wokalisty. Para w 2017 roku doczekała się synka. Oficjalnie rozstali się w lipcu 2018 roku.



"Cheryl i ja z wielkim smutkiem informujemy, ze rozstaliśmy się. To była dla nas ciężka decyzja. Wciąż mamy dla siebie wiele miłość jako rodzina. Bear jest naszym światem i pragniemy o uszanowanie naszej prywatności dopóki nie odnajdziemy naszych dróg" - można było przeczytać na Twitterze Payne'a na początku lipca 2018 roku. Podobna wiadomość pojawiła się tez na koncie Cheryl.

Jak wyznała w jednym z wywiadów sama Cheryl, to nie ona była inicjatorką rozstania.