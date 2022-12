"Chciał, abym się obnażyła". Alicia Keys ujawniła niemoralną propozycję sprzed lat

Alicia Keys to dziś jedna z najbardziej cenionych wokalistek w branży muzycznej. Jednak początki jej kariery nie zawsze były łatwe. Artystka w swojej książce "More Myself: A Journey" opowiedziała o skandalicznej propozycji, jaką otrzymała od jednego z fotografów, który w trakcie sesji chciał, aby wokalistka "pokazała mu trochę ciała".

Alicia Keys opowiedziała o szokującej propozycji fotografa /Ray Tamarra /Getty Images