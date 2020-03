Charlotte Lawrence: Mam koronawirusa

19-letnia wokalistka i gwiazda Instagrama, Charlotte Lawrence to kolejna osoba z branży muzycznej, u której wykryto koronawirusa SARS-CoV-2.

Amerykańska wokalistka ujawniła swoją diagnozę na Instagramie. Kilka dni temu jej lekarz przeprowadził test na koronawirusa, a wynik okazał się pozytywny.

Charlotte Lawrence zdradziła, że jest w bardzo dobrym stanie i za kilka dni powinna zostać całkowicie wyleczona. Dodała jednak, że wiele osób jest w grupie ryzyka i może poważnie zachorować. Z tego też powodu wystosowała apel do swoich fanów.

"Nie proszę was o wsparcie i modlitwy i wiadomości. Nalegam was na ochronę tych, którzy nie są w stanie przetrwać zarażenia. Zostańcie w domach. Proszę. Niezależnie od tego, czy czujesz się chory czy nie" - napisała.



Charlotte Lawrence to początkująca wokalistka, gwiazda Instagrama (obserwuje ją tam ponad 700 tys. użytkowników) oraz modelka.

Na koncie ma EP-kę "Youngs" oraz kilka singli. 19-latka nagrała też piosenkę na składankę promującą film "Harley Quinn: Ptaki Nocy" pt. "Joke’s On You".

Pandemia koronawirusa obecnie najmocniej rozwija się w Europie oraz Ameryce Północnej. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano już 6,5 tys. przypadków, a 114 osób zmarło.

