Nie żyje Charlie Daniels. Był legendą muzyki country.

Charlie Daniels w 1980 roku /Rick Diamond /Getty Images

Zmarł w wieku 83 lat. Przyczyną śmierci piosenkarza był rozległy udar mózgu.

Daniels pracował jako muzyk sesyjny. Pojawił się na albumach wydanych przez Boba Dylana, Ringo Starra i Leonarda Cohena.



Zasłynął wielkim przebojem "The Devil Went Down to Georgia", opowiadającym o skrzypku, który walczy z Lucyferem o swoją duszę.



W 2016 roku został wprowadzony do Country Music Hall of Fame.