Charli XCX będzie miała sesję w "Playboyu"? Wokalistka ujawnia

Brytyjska wokalistka Charli XCX napisała na Twitterze, że marzy o sesji zdjęciowej dla magazynu „Playboy”. Jaką odpowiedź otrzymała?

Reklama

Charli XCX chce trafić na okładkę "Playboya" /John Shearer /Getty Images

Charli XCX to brytyjska wokalistka i autorka tekstów, która popularność zdobyła m.in. dzięki przebojom "Boom Clap", "Break The Rules" i "Doing It". Charli w przeszłości współpracowała m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą, duetem Icona Pop (napisała dla niego hit "I Love It"), Ty Dolla Sign i Tinashe. Na koncie ma cztery albumy studyjne. Ostatni z nich - "How I’m Feeling Now" ukazał się w 2020 roku.

Reklama

Wokalistka ma też za sobą m.in. wspólną trasę z Taylor Swift i Camilą Cabello.

Tym razem o Charli zrobiło się głośno z powodu jej wpisu na Twitterze. Wokalistka napisała, że bardzo chętnie pojawiłaby się na okładce "Playboya".



Szybko okazało się, że nie tylko fani są zainteresowani taką deklaracją. "Zamieniamy się w słuch..." - odpisało oficjalne konto magazynu.



Na razie za odważnymi deklaracjami nie poszły jednak żadne konkretne ruchy.