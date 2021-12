Muzyk New Found Glory przebywa w szpitalu od dwóch tygodni. Do placówki trafił po tym, jak jego żona znalazła go nieprzytomnego w sypialni. Lekarze zdiagnozowali u niego guza chromochłonnego, rzadkiego raka nadnerczy.

19 grudnia na Instagramie pojawiło się zdjęcie gitarzysty na szpitalnym łóżku. Chad Gilbert przeszedł pilną operację.

"5 grudnia zostałem znaleziony przez żonę w łóżku. W ciągu kilku ostatnich dni budziłem się zlany potem i myśleliśmy, że jestem chory. Gdy nie mogłem się dobudzić, żona zdecydowała się zadzwonić na pogotowie i wykonała resuscytację Najwyraźniej robiłem coś, co nazywa się 'oddychaniem agonalnym', a do śmierci brakowało mi kilku minut" - czytamy w jego poście.



Reklama

Chad Gilbert z rzadką odmianą raka

Guz chromochłonny jest rzadkim, najczęściej niezłośliwym guzem, najczęściej zlokalizowanym w nadnerczach lub ich sąsiedztwie. Mimo łagodnej postaci guz poprzez wydzielanie hormonów adrenaliny i noradrenaliny w nagły, niekontrolowany sposób, wpływa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Nieleczony guz chromochłonny może prowadzić do wielu niebezpiecznych powikłań - m.in. zawału serca oraz udaru mózgu.



Instagram Post

Gilbert wyjaśnił, że jego cukier spadł do niebezpiecznego poziomu, a ciśnienie gwałtownie wzrosło. Po kolejnych badaniach lekarze odkryli diagnozę problemu i zdecydowali się na "długą i niebezpieczną" operację usunięcia guza, która poszła pomyślnie.

Obecnie muzyk czeka na kolejne badania, które mają potwierdzić, czy rak nie rozniósł się na węzły chłonne.

"Niesamowici ludzie poświęcili się, aby uratować moje życie. Darzę ogromnym szacunkiem cały personel szpitala, który dbał o mnie podczas pobytu na intensywnej terapii... Nie mogę uwierzyć w to, jak silne są te pielęgniarki" - podsumował.

Kim jest Chad Gilbert?

Chad Gilbert to gitarzysta i producent rockowego zespołu New Found Glory. Działa również w składzie International Superheroes of Hardcore. Był również wokalistą Shai Hulud. Z New Found Glory wydał do tej pory 10 płyt. Ostatnia - "Forever + Ever x Infinity" ukazała się w 2020 roku.

W 2021 roku zespół ruszył w długą trasę po USA razem z zespołem Simple Plan pt. "Pop Punk’s Still Not Dead".