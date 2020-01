Celine Dion na sylwestrze Polsatu! Co powiedziała polskim fanom?

Sporą niespodziankę przeżyli widzowie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Specjalne pozdrowienia przekazała dla nich Celine Dion, która w maju przyjedzie do Polski na dwa koncerty.

Celine Dion przekazała życzenia widzom Polsatu /Richard Lautens/Toronto Star /Getty Images

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu.

Sylwestrowa Moc Przebojów z Polsatem. Kto wystapił na Stadionie Śląskim? 1 / 28 Michał Szpak Źródło: East News Autor: Damian Klamka udostępnij

Reklama

Ostatnią noc w roku widzowie świętowali przy przebojach w wykonaniu m.in. DJ Bobo, La Bouche, Michała Szpaka, Sławomira i Kajry, Michała Wiśniewskiego, Cleo, Macieja Maleńczuka, Ronniego Ferrariego, grup Enej, Feel, Piersi, Future Folk, MiG, After Party i Long & Junior.

Niespodziewanym gościem imprezy była Celine Dion, która w nagranym wideo złożyła widzom noworoczne życzenia.

"Dziś wyjątkowy dla nas wszystkich dzień, kocham was, dbajcie o siebie!" - powiedziała gwiazda.



Clip Celine Dion Imperfections

Przypomnijmy, że 51-letnia wokalistka w ramach trasy "COURAGE WORLD TOUR" zaśpiewa 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi i 25 maja w Tauron Arenie Kraków. Gwiazda będzie promować swoją nową płytę "Courage", która ukazała się 15 listopada 2019 r.



Pierwsza od sześciu lat anglojęzyczna płyta Dion zawiera mieszankę ballad, szybszych i energetycznych hitów.



Wychudzona Celine Dion na pokazie mody w Paryżu 1 / 6 Celine Dion pozuje podczas Paris Fashion Week Źródło: Getty Images Autor: Edward Berthelot udostępnij

Na albumie znalazł się także udostępniony wcześniej utwór "Flying On My Own", który był pierwszym krokiem na nowej ścieżce kariery kanadyjskiej diwy. Przy nowych kompozycjach artystka pracowała między innymi z Davidem Guettą, LP, Stevem Aokim i Sią.



Clip Celine Dion Flying On My Own (Lyric Video)

Sprawdź tekst utworu "Flying On My Own" w serwisie Teksciory.pl!