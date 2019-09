Celine Dion na dwóch koncertach w Polsce! Znamy szczegóły

W listopadzie Celine Dion wydaje nową płytę. W ramach promującej ją trasy gwiazda zawita także do Polski, gdzie wystąpi podczas dwóch koncertów. Artystka zaśpiewa w Łodzi (23.05) oraz w Krakowie (25.05).

Celine Dion wraca do Polski /Edward Berthelot/GC Images /Getty Images

"Do zobaczenia wkrótce! Love, Celine" - mogliśmy przeczytać jakiś czas temu na zdjęciu opublikowanym na facebookowym profilu agencji Prestige MJM.



Teraz poznaliśmy szczegóły występu Celine Dion w Polsce.



Diva o niezwykłym głosie, kochana przez miliony fanów na całym świecie, powróci do Polski po dwunastu latach od swojego pierwszego koncertu w naszym kraju. W 2008 roku gwiazda zaśpiewała na Błoniach w Krakowie.

Tym razem, w ramach trasy "COURAGE WORLD TOUR", Celine Dion zaśpiewa 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi i 25 maja w TAURON Arenie Kraków. Gwiazda będzie promować swoją nową płytę "Courage", której premiera zaplanowana jest na 15 listopada.



Wideo Celine Dion w Polsce! The wait is over!

Ostatnio wokalistka zaprezentowała aż trzy piosenki z nadchodzącego wydawnictwa: "Imperfections", "Lying Down" i tytułową "Courage". Płyta ukazuje się po sześciu latach przerwy Dion, która z impetem wraca na scenę. W ramach nowej trasy koncertowej artystka odwiedzi niemal setkę miast na kilku kontynentach.



Wideo Céline Dion - Courage (Official Audio)

Pierwsza od sześciu lat anglojęzyczna płyta będzie mieszanką pięknych ballad, szybszych i energetycznych hitów.



"Imprefections" ( sprawdź tekst! ) to piosenka o krytycznym podejściu do swojego piękna. "Lying Down" ( sprawdź słowa utworu! ) przypomina nam o zmianie podejścia do życia po zakończeniu toksycznej relacji. "Courage" ( sprawdź! ) to hymn o sile, odwadze i niezłomności, kiedy podejmujemy nowe wyzwania.

Wideo Céline Dion - Imperfections (Official Audio)

Na albumie znajdzie się także udostępniony wcześniej utwór "Flying On My Own", który był pierwszym krokiem na nowej ścieżce kariery kanadyjskiej diwy. Przy nowych kompozycjach artystka pracowała między innymi z Davidem Guettą, LP, Stevem Aokim i Sią.



Clip Celine Dion Flying On My Own (Lyric Video)

Sprawdź tekst utworu "Flying On My Own" w serwisie Teksciory.pl!

Bilety do regularnej sprzedaży trafią 4 października o godzinie 10:00.



Dwa dni wcześniej ruszy przedsprzedaż. Organizatorem koncertów Céline Dion w Polsce jest agencja Prestige MJM.

Celine Dion podczas Paris Fashion Week haute couture 1 / 15 Celine Dion to jedna z tych gwiazd, które interesują się m.in. modą i uczestniczą w pokazach kolekcji największych marek. W tym roku artystka przyleciała do Paryża, by uczestniczyć w Paris Fashion Week haute couture jesień-zima 2019. Źródło: Getty Images Autor: Jacopo Raule udostępnij

Wideo Céline Dion - Lying Down (Official Audio)

Wideo Trwają prace nad filmem biograficznym Celine Dion (Cover Video/x-news)