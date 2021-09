Cardi B urodziła drugie dziecko. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Cardi B dodała zdjęcie ze swoim świeżo urodzonym synkiem oraz mężem Offsetem, znanym z grupy Migos. Zdjęcie podpisała jedynie datą urodzin synka, czyli 4 września 2021 r.

W trakcie ciąży Cardi B na swoim Instagramie publikowała ciążowe zdjęcia, na niektórych pozując całkiem nago.

Związek Cardi B i Offseta od dawna pozostaje pod lupą portali plotkarskich z powodu licznych zdrad Offseta oraz częstych rozstań i powrotów. We wrześniu 2021 plotkarski serwis Page Six poinformował, że Cardi B złożyła pozew o rozwód, a przesłuchanie przed sądem w tej sprawie miało odbyć się 4 listopada.

Reklama

Powodem miały być ciągłe kłótnie, które stały się dla raperki męczące. Kilka tygodni po tych doniesieniach Cardi B i Offset ponownie oficjalnie byli parą, a dokumenty rozwodowe zostały wycofane. W czerwcu tego roku, podczas gali BET Awards małżeństwo pochwaliło się, że spodziewają się drugiego dziecka.

Instagram Post

Cardi B była jedną z zagranicznych gwiazd, która wsparła Strajk Kobiet w Polsce. "Życzę Polsce dużo miłości i silnego głosu" - napisała na swoim Twitterze. Dodała zdjęcia z protestów, na których uczestnicy trzymali transparenty z napisami nawiązującymi do jej utworu "W.A.P". "Kobiety są sparaliżowane" - było napisane na jednym z nich.

Oprócz takich hitów jak "I Like It" i "Up", ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym Grammy. Cardi B współpracowała również z największymi gwiazdami estrady jak m.in. Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Madonna oraz Bruno Mars. W 2018 roku magazyn "Time" umieścił ją na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.