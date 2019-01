Cardi B: Nowa płyta w 2019 roku

Raperka Cardi B zapowiedziała, że w 2019 roku otrzymamy następcę jej debiutanckiego albumu "Invasion of Privacy". Gwiazda podzieliła się pierwszymi szczegółami dotyczącymi nowego materiału.

Czym Cardi B zaskoczy w 2019 roku? /Jeff Kravitz /Getty Images

Według informacji, jakie raperka przekazała swoim fanom na Instagramie, jej drugi album ukaże się w okolicach kwietnia tego roku.



"Oczywiście, będzie album w 2019 roku. Chciałabym, żeby wyszedł w tym samym czasie, co poprzedni, ale nie wiem, na ile jest to możliwe, bo czuję, że będę w najbliższym czasie wyjątkowo zajęta" - opowiadała.

Przypomnijmy, że 2018 roku dla raperki był niezwykle udany. Jej pierwsza oficjalna płyta okazała się bestsellerem. W pierwszym tygodniu od premiery krążek rozszedł się w nakładzie ponad 255 tys. egzemplarzy. W Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną (ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy), a promowały go takie hity jak "Bodak Yellow" i "I Like It".

Clip Cardi B I Like It - & Bad Bunny & J Balvin

Cardi B po drodze zdobyła trzy statuetki MTV VMA, była nominowana do Grammy w dwóch kategoriach, a magazyn "Time" uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. To samo czasopismo uznało "Invasion of Privacy" najlepszą płytą roku. Podobnie uznali również dziennikarze "Rolling Stone".

W grudniu 26-latka otrzymała kolejne nominacje do Grammy - tym razem zdobyła ich aż sześć, stając się jedną z faworytek do bycia największą wygraną imprezy. Raperka dostała szanse na statuetki m.in. w kategoriach nagranie roku, album roku i najlepszy album rap.



Clip Cardi B Bodak Yellow

Dynamicznie rozwijającej się kariery raperki nie zatrzymała nawet ciąża. W lipcu na świat przyszła jej córeczka Kulture Kiari.

Oczywiście to nie wszystkie niespodzianki, jakie szykuje gwiazda. Jeszcze przed premierą drugiej płyty do sprzedaży trafi rozszerzona wersja albumu "Invasion of Privacy", powiększona o utwory "Money" i "Press".



Clip Cardi B Money

Singel "Money" do sieci trafił już w październiku, natomiast pod koniec grudnia raperka zaprezentowała teledysk. Numer wyprodukował J. White Did It, a reżyserem klipu została Jora Frantzis.

W wideo raperka pojawia się w kilku kreacjach oraz m.in. tańczy na rurze, gra nago na pianinie i karmi piersią dziecko.