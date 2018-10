Cardi B nago zapowiada nowy singel "Money"

Raperka Cardi B ujawniła okładkę nowego singla "Money", na którym prezentuje się całkowicie nago.

Cardi B prowokuje nową okładką /CapitalPictures/face to face / Reporter

Ostatni rok w amerykańskim hip hopie należał do Cardi B. Raperka wydała debiutancki album "Invasion of Privacy", który w pierwszym tygodniu sprzedaży rozszedł się w nakładzie ponad 255 tys. egzemplarzy.



Cardi B: Nowe odkrycie amerykańskiego rapu 1 8 Cardi B (czyli Belcalis Almanzar) urodziła się 11 października 1992 roku w Nowym Jorku. Jej matka pochodziła z Trynidadu i Tobago, a ojciec z Dominikany. Autor zdjęcia: Alberto E. Rodriguez Źródło: Getty Images 8

Reklama

Album w Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną (ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy), a promowały go takie hity jak "Bodak Yellow" i "I Like It".

Cardi po drodze zdobyła trzy statuetki MTV VMA, była nominowana do Grammy w dwóch kategoriach, a magazyn "Time" uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie.



Raperka w ostatnich miesiącach skupiła się na życiu rodzinnym. W lipcu na świat przyszła jej córeczka Kulture Kiari (ojcem jest raper Offset).



Wideo Cardi B świętuje narodziny swojego pierwszego dziecka (Associated Press/x-news)

Teraz Cardi wznawia karierę, a pod koniec października usłyszmy jej pierwszy nowy singel "Money".

"Mój singel 'Money' ukaże się w czwartek o 12:30" - napisała raperka na Twitterze, publikując okładkę singla, na której prezentuje się nago.



Wideo Cardi B ogłosiła swój pierwszy koncert po porodzie (Cover Video/x-news)