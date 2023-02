Prace, które wykonuje, nie wydają się uciążliwe, choć w jednym ze swoich tweetów Cardi B skarżyła się, że jest z ich powodu permanentnie niewyspana. Wyjaśniła, że musi wcześnie wstawać, by zadośćuczynić społeczeństwu. Czym się zajmuje 30-letnia raperka?

W ramach prac społecznych odwiedza ośrodki dla trudnej młodzieży i namawia ich podopiecznych do dokonywania dobrych wyborów życiowych. Autorka hitu "Bodak Yellow" wzięła m.in. udział w spotkaniu mentorskim "Girls Talk", zorganizowanym przez nowojorską policję w placówce szkoleniowej w Queens. Mówiła tam o swojej karierze "od zera do milionera", tańczyła z nastolatkami i pozowała do zdjęć, co akademia policyjna udokumentowała w klipie opublikowanym na Twitterze.

Amerykanka pracuje ostatnio nad swoją drugą płytą, której zapowiedzią jest singel "WAP" z gościnnym udziałem Megan Thee Stallion. Wypuszczony w sierpniu 2020 kipiący seksem teledysk obejrzano ponad 330 milionów razy. Oprócz raperek pojawiały się w nim m.in.: Kylie Jenner, Normani, Rosalia, Rubi Rose, Sukihana oraz Mulato.

Sama Cardi B nie udostępniła żadnych zdjęć ani filmów, które pokazywałyby, jak odpracowuje wyrok. Owszem, raperka regularnie informuje, że to robi, ale do krótkich notek na Twitterze dołącza jedynie kolejne selfie, wykonywane w garderobie.

W takim właśnie "garderobianym" poście artystka oznajmiła, że: "Praca społeczna była najlepszą rzeczą, jaka jej się przydarzyła". Porównała to doświadczenie do podróży duchowej, która czasami doprowadza ją do łez. "Ludzie, o których zapominamy, potrzebują jedynie rozmowy i lekkiego popchnięcia, a TY możesz zmienić ich życie na zawsze" - napisała.

"Prace społeczne dzisiaj do 16:00... To, że jesteś sławnym, nie oznacza, że jesteś wyjątkowym... PRZESTRZEGAJ PRAWA!" - dodała w kolejnym wpisie.