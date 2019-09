Cardi B broni kobiet po operacjach plastycznych. "Przestańcie je atakować"

Raperka Cardi B stanęła w obronie kobiet, które zdecydowały się na operacje plastyczne. Przypomniała, że kiedyś śmiano się z tego, że ma płaskie pośladki i mały biust.

Cardi B zabrala głos w sprawie operacji plastycznych innych kobiet /Jeff Kravitz /Getty Images

Przypomnijmy, że Cardi B nie ukrywa tego, że przeszła kilka operacji plastycznych. Część z nich przeszła, gdyż tego wymagano od niej w klubie ze striptizem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strój Cardi B na AVN Awards zbyt prowokacyjny? Interia.tv

"Przed rozpoczęciem pracy striptizerki, byłam bardzo zadowolona z tego, jak wyglądałam. Myślałam, że mam fajne ciało i twarz. Gdy zaczęłam tańczyć, poczułam się niepewnie. Myślałam, że jeżeli nie będę mieć dużych piersi, nie zarobię więcej (...). W klubie jesteś niewidzialna, gdy nie masz dużych pośladków i biustu " - mówiła.



Raperka ostatni raz operacjom poddała się po urodzeniu córki Kulture w 2018 roku. Jednak, gdy pojawiły się komplikacje, Cardi twierdziła, że już nigdy nie podda się takim zabiegom. Nigdy jednak nie potępiła osób, które decydują się na poprawę urody.



Amerykańska gwiazda w specjalnym nagraniu na Instagramie zaapelowała do fanów, aby nigdy nie krytykowali kobiet, które poprawiają sobie urodę, gdyż rozumie powody ich decyzji.

"Opowiem wam o czymś. Nie lubię gadać o ciałach innych lasek, bo pamiętam walkę. Pamiętam, kiedy nie miałam tych ogromnych cycków i kiedy miałam inne pośladki. Czy mam rację? Kobiety mówią o wzajemnym podnoszeniu się na duchu, ale czy tak robimy?" - komentowała.

"Jeśli jesteś pewna siebie, nie idziesz do innej laski i nie komentujesz jej ciała. Moja siostra jest naturalna. Ma małe piersi i mały tyłek. Ale z tego powodu nie obraża innych, bo wie, że gdyby chciała to zmienić, to mogłaby to zrobić" - dodała.

Zdjęcie Cardi B i jej siostra Hennessy Carolina / Sipa USA / East News