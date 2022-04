Grupa Candida w swojej twórczości łączy nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery czy punkowe rytmy. Dotychczasowy dorobek obejmuje płyty "Meta" (2005), "Zoom" (2007) i "Frutti di Mare" (2012).

Na dwóch pierwszych albumach wokalistą był Ramas, który po blisko 10 latach powrócił do zespołu, by z nim przygotować czwarty materiał. W składzie za mikrofonem zastąpił on Gabriela Fleszara, który popularność zdobył w latach 90. za sprawą przeboju "Kroplą deszczu".

W 2000 r. zagrał jedną z głównych ról w filmie "Sezon na leszcza" u boku reżysera tej produkcji Bogusława Lindy, Anny Przybylskiej i Edyty Olszówki.



W 2011 r. wokalista przypomniał się telewizyjnej publiczności w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Trafił wówczas do drużyny Nergala (jako jedyny odwrócił swój fotel), który nie znał popowej przeszłości Gabriela. W show TVP2 dotarł do etapu bitew i pożegnał się z programem. Później udzielał się między innymi jako juror programu Polsatu "All Together Now".

Wokalista w rozmowie z Interią mówił wtedy, że nigdy ze sceny muzycznej nie zniknął. Przestał natomiast udzielać się w życiu publicznym. - Nie pokazywałem się w mediach, natomiast cały czas tworzyłem muzykę, koncertowałem, brałem udział w różnych projektach - pisałem m.in. muzykę do spektaklu teatralnego. Ciągle się rozwijam i realizuję - stwierdził Fleszar.

Grupę Candida tworzą obecnie perkusista i założyciel Maciej "Ślepy" Głuchowski (eks-Acid Drinkers, Armia, Flapjack), wokalista Ramas, gitarzyści Kuba Leciej (Man On The Moon, współpracuje z m.in. Lombardem i DonGuralesko), Paweł Klimczak (eks-Armia, Lombard, 2Tm2,3) i basista Michał Podciechowski (eks-Moonlight).

W tym składzie prezentują nowy singel "Dla ciebie", który zapowiada wydanie czwartego albumu grupy. Utwór (z tekstem Ramasa dedykowanym synowi) jest wezwaniem wszystkich mieszkańców Ziemi do walki o lepsze jutro. Jest wyrazem troski o przyszłość młodego pokolenia. Tekst i muzyka do tego utworu powstały tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie.