Piosenka "Bam Bam" to nowa zapowiedź nadchodzącej płyty "Familia" po wypuszczonym jeszcze w 2021 r. singlu "Don't Go Yet" ( sprawdź! ).

Utwór to wspólne dzieło Camili Cabello, Eda Sheerana, Scotta Harrisa, Ricky'ego Reeda, Edgara Barrery i Cheche'a Alary. Ostatnia trójka zajęła się także produkcją numeru.

Singel "Bam Bam" z towarzyszącym mu teledyskiem do sieci trafił 4 marca, dzień po 25. urodzinach Cabello.

Clip Camila Cabello Bam Bam - ft. Ed Sheeran

Sprawdź tekst piosenki "Bam Bam" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

To już druga oficjalna współpraca Cabello i Sheerana - wcześniej wokalistka pojawiła się w jego utworze "South of the Border" (z udziałem Cardi B z 2019 r.).

Reżyserią klipu zajęła się fotografka Mia Barnes, dla której jest to debiut w tej roli.

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ed Sheeran opowiada o wypadku i pracy nad płytą Bauer UK

Kim jest Camila Cabello?

Urodzona na Kubie piosenkarka i autorka tekstów Camila Cabello wydała swój debiutancki solowy album "Camila" w styczniu 2018 roku, natychmiastowo zdobywając entuzjastyczne recenzje. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 równolegle z singlem "Havana" ( sprawdź! ), który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100.

Clip Camila Cabello Don't Go Yet

Camila stała się wówczas pierwszą solową artystką od prawie 15 lat na pierwszym miejscu trzech najważniejszych list przebojów w tym samym tygodniu. Została również najczęściej odtwarzaną artystką w Spotify.

Camila Cabello: Rok 2018 należał do niej 1 / 6 Camila Cabello ma za sobą bardzo udany 2018 rok. Jej kariera solowa rozkwita Źródło: Getty Images Autor: Matt Winkelmeyer udostępnij

Podczas Video Music Awards 2018 zdobyła nagrody artysta roku i teledysk roku za swój hit "Havana". Pod koniec 2018 roku została nominowana do dwóch nagród Grammy w kategoriach: najlepszy popowy album wokalny za album "Camila" i najlepszy popowy solowy występ za "Havana (Live)". 9-krotnie platynowy hit "Havana" wydany w sierpniu 2017 roku był oficjalnym początkiem jej kariery solowej po czterech latach w zespole Fifth Harmony.

Gorąca Camila Cabello przed debiutem 1 / 6 Camila Cabello 12 stycznia 2018 r. wydaje debiutancki solowy album zatytułowany po prostu "Camila". 20-letnia wokalistka to jedno z najgorętszych nazwisk na scenie latynoskiego popu. Źródło: Sony Music Polska udostępnij

"Havana" stała się najczęściej odtwarzaną piosenką wszech czasów stworzoną przez kobietę oraz numerem jeden na całym świecie. Wydany w styczniu 2018 roku potrójnie platynowy singel "Never Be The Same" znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard.



W 2019 roku Cabello wydała singel "Señorita" z Shawnem Mendesem. Utwór zadebiutował na pierwszym miejscu w iTunes na całym świecie i pobił rekord Spotify na największy debiut damsko-męskiego duetu w historii. "Señorita" była najczęściej odtwarzaną piosenką ze wszystkich utworów wydanych na świecie w Spotify w 2019 roku oraz zdobyła nominację do Grammy w kategorii najlepszy występ w duecie/grupie.

Od lutego 2018 do listopada 2021 r. Cabello i Mendes oficjalnie byli parą.



Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

W grudniu 2019 Camila wydała swój drugi album studyjny "Romance", który uzyskał status platynowej płyty. Podczas 62. edycji nagród Grammy Camila dała wzruszający występ z utworem "First Man", podczas którego zaśpiewała bezpośrednio do swojego taty siedzącego na publiczności.