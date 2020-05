Cady Groves nie żyje. Wokalistka miała 30 lat

W wieku zaledwie 30 lat zmarła Cady Groves, amerykańska wokalistka i kompozytorka, najbardziej znana z przeboju "This Little Girl".

Cady Groves w teledysku "Oil and Water" /

Informację o śmierci Cady Groves potwierdził jej brat Cody Groves na Twitterze.



"Cady Groves opuściła ten świat. Szczegóły na razie są ograniczone, ale rodzina próbuje je zebrać i was poinformować" - napisał.

"Spoczywaj w pokoju siostrzyczko. Mam nadzieję, że jesteś razem z Kellym i Caseyem" - dodał, wspominając swoich braci, zmarłych odpowiednio w 2014 i 2007 r. (obaj w momencie śmierci mieli po 28 lat).



W kolejnym wpisie Cody Groves ujawnił, że Cady zmarła z powodów naturalnych.

Wideo This Little Girl - Cady Groves

"Jesienią miała pewne problemy zdrowotne" - zdradził tylko, nie podając jednak dalszych szczegółów.

Brat wokalistki podkreślił, że pracowała ona nad nowymi piosenkami i w ciągu kilku najbliższych miesięcy planowała wydać nowy album.

Dorobek 30-letniej Cady Groves obejmował cztery EP-ki: "A Month of Sundays" (2009), "The Life of a Pirate" (2010), "This Little Girl" (2012) i "Dreams" (2015).