Posiadłość Boya George'a mieści w się w Londynie. Zbudowano ją w 1868 roku dla inżyniera i dewelopera Edwarda Gotto. W kolejnych latach mieszkał w nim m.in. znany aktor Marty Feldman.

Boy George dostosował dom do swojego pstrokatego i kolorowego stylu. W posiadłości znajduje się mnóstwo pamiątek, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i posągów.

W przedpokoju znajduje się wielka klatka schodowa z czerwonym dywanem. Ściany pokryte są obrazami. W całej posiadłości znajduje się też mnóstwo szafek na bibeloty artysty, które gromadził przez lata.



Na ponad 500 metrach powierzchni mieszkalnej znajdują się m.in. 5 łazienek i 6 sypialni. Ponadto w posiadłości zbudowano specjalny pokój do medytacji, recepcję, salę kinową oraz ogromną garderobę na stroje George'a. Na dachu stworzono specjalny taras, natomiast obok domu znajduje się spory ogród.



Muzyk niedawno zdecydował się na sprzedaż swojej wilii. Życzy sobie za nią 17 milionów funtów.

Kim jest Boy George?

Boy George zdobył popularność za sprawą grupy Culture Club, działającej w latach 80., będącym jednym z najpopularniejszych przedstawicieli stylu new romantic.



Muzyka zespołu opierała się na prostych schematach rytmicznych i melodycznych, ale wyrafinowanych brzmieniowo. Spora część popularności zespołu budowana była za pomocą ekstrawagancji pozamuzycznej, w szczególności wizerunku wokalisty Boya George'a. Grupa przestała istnieć, gdy czwarta płyta zespołu odniosła niewielki sukces komercyjny, a Boy George zdecydował się na solową karierę.



Najważniejsze przeboje Culture Club to "Do You Really Want to Hurt Me" z 1982 roku oraz "Karma Chameleon" z 1983 roku. Ich najpopularniejszą płytą był album "Colour by Numbers", wydany w 1983. Zespół sprzedał na całym świecie 50 milionów albumów oraz 100 milionów singli.



Sam Boy zaczął spełniać w ostatnich latach jako trener i juror. W 2016 roku dołączył do brytyjskiego "The Voice", z którego odszedł po roku. Dłużej miejsce zagrzał w australijskim "The Voice", gdzie trenerem był przez cztery sezony w latach 2017 - 2020.