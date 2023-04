Były mąż Presley dopiął swego. Zawalczy o spadek?

Lisa Marie Presley i Michael Lockwood na ślubnym kobiercu stanęli w 2006 roku. Małżeństwo "księżniczki rock and rolla" i amerykańskiego gitarzysty z całą pewnością można uznać za burzliwe. Równie eksplozywny okazał się ich rozwód. Para przez kilka lat toczyła ze sobą zajadłą sądową walkę o podział majątku i opieki nad dwiema córkami. Głośnym echem odbiło się szokujące zeznanie artystki, która oznajmiła w sądzie, iż znalazła na komputerze męża setki zdjęć i filmów z dziecięcą pornografią. Ostatecznie został on jednak oczyszczony z zarzutów.

Zdjęcie Lisa Marie Presley i Michael Lockwood w 2015 roku / Kevin Winter / Staff / Getty Images

Muzyk domagał się z kolei unieważnienia intercyzy, twierdząc, że zmuszono go do podpisania dokumentu. Zażądał więc 40 tys. dolarów miesięcznie w ramach zobowiązania alimentacyjnego oraz zwrotu kosztów procesowych. Jego wniosek został jednak odrzucony. W kwestii opieki nad córkami sąd ustalił, że Presley otrzyma prawa rodzicielskie w 60 procentach, a jej były małżonek - w 40.

Tuż po śmierci Lisy Marie, która zmarła 12 stycznia w swojej rezydencji w Calabasas, zagraniczne media donosiły, że Lockwood najprawdopodobniej będzie ubiegał się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. "Prędzej piekło zamarznie niż on odpuści" - ujawnił znajomy artystki w rozmowie z serwisem "TMZ". W zeszłym tygodniu jasnym się stało, że eksmąż córki Elvisa Presleya w istocie nie zamierza zrezygnować z walki - zarówno o dzieci, jak i majątek byłej ukochanej.

Związek Lockwooda i Presley był bardzo burzliwy

Lockwood złożył bowiem w sądzie wniosek o przyznanie mu prawa do reprezentowania interesów swoich nastoletnich córek. Podczas czwartkowej rozprawy adwokat muzyka zapewnił, że jego klient jest "gotowy do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony interesom Harper i Finley". "Jest nie tylko prawnie, ale i moralnie zobowiązany do ochrony interesów bliźniaczek" - podkreślił Scott Rahn.

Jak się właśnie okazało, były mąż Presley dopiął swego. Sędzia Lynn Healey Scaduto oficjalnie uznała go za prawnego opiekuna dziewczynek. Oznacza to, że będzie on mógł walczyć w ich imieniu o część majątku Lisy Marie, który obejmuje m.in. posiadłość Graceland i wielomilionowy fundusz powierniczy. Sytuacja może się wszelako zmienić, jeśli inny członek rodziny zakwestionuje przyznanie Lockwoodowi pełnej opieki nad córkami. Taki scenariusz nie jest wykluczony - mają one wszak dorosłą przyrodnią siostrę Riley Keough, która być może będzie chciała wziąć je pod swoją opiekę.

W przeszłości bliźniaczkami zajmowała się również ich babcia Priscilla, która od miesięcy usiłuje podważyć autentyczność ostatniej woli córki. Lisa Marie kilka lat temu wydziedziczyła bowiem matkę, nanosząc stosowne zmiany w testamencie. Rezultaty sądowej batalii o podział majątku piosenkarki poznamy za jakiś czas. Pierwsza rozprawa odbędzie się już 16 maja.

