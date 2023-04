Były mąż Presley będzie walczył o jej majątek. "Intencje były jasne"

12 stycznia zmarła jedyna córka Elvisa i Priscilli Presleyów. Tuż po jej śmierci w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że piosenkarka kilka lat wcześniej dokonała zmian w swoim testamencie - wydziedziczyła własną matkę. Priscilla postanowiła wówczas zakwestionować autentyczność ostatniej woli córki. Teraz do walki o fortunę Lisy Marie dołączył jej były mąż, Michael Lockwood. Złożył on wniosek o przyznanie mu prawa do reprezentowania w sądzie interesów nastoletnich bliźniaczek pary.

Lisa Marie Presley doczekała się z Lockwoodem dwóch córek /Ron Wolfson / Contributor /Getty Images