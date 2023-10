"Latające Biustonosze - projekt stworzony w hołdzie twórczości zespołu Piersi (Lata 1984-2013)" - czytamy o nowej grupie, w skład której weszli m.in. byli muzycy Piersi (m.in. gitarzysta Wojciech Cieślak i klawiszowiec Krzysztof Imiołczyk).

O nowym zespole zrobiło się głośno za sprawą pierwszego utworu "Świenty Paweł" , która dotyczy byłego wokalisty grupy Piersi, a obecnie posła oraz jedynki PiS-u na liście wyborczej do Sejmu w województwie opolskim (okręg 21) - Pawła Kukiza. Nagranie w niespełna tydzień zanotowało ponad 260 tys. odsłon.

Wideo Latające Biustonosze - Świenty Paweł

Kolejną piosenką była "Glapa Glapa" (o prezesie Narodowego Banku Polskiego Adamie Glapińskim), a furorę robi już nowy numer - "Drewniane kłamstewka". Choć sami twórcy podkreślają, że wszelkie podobieństwa są przypadkowe, wszystko jednoznacznie wskazuje na premiera Mateusza Morawieckiego.



"Afer już było sporo / Od maili aż po parcele / Mimo to mały Pinokio / Wciąż pozostał na czele" - śpiewa wokalista Paweł Kwaśny.



Tłumaczy on jednak, że chcą w swoich utworach uświadamiać słuchaczy przez satyrę, a nie kogoś obrażać. "To fikcyjny obraz rzeczywistości opowiadający o słabości klasy politycznej do tytułowych drewnianych kłamstewek" - podkreśla Kwaśny.

Dodajmy, że wokalista pojawił się w szóstej edycji "The Voice of Poland" w 2015 r. Wówczas nie odwrócił się żaden z trenerów (Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska oraz Baron i Tomson).