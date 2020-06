Była żona pozywa Eltona Johna. O co będzie się sądzić?

Renate Blauel, była zona Eltona Johna, złożyła pozew przeciwko gwiazdorowi. Na razie nieznane są powody wezwania muzyka do sądu.

Renate Blauel, pochodząca z Niemiec inżynier dźwięku, była żoną Eltona Johna w latach 1984 - 1988 (poznali się w trakcie prac nad płytą "Two Low For Zero").

32 lata po rozwodzie kobieta będzie sądzić się z byłym mężem, co zaskoczyło opinię publiczną. Do tej pory Blauel raczej nie wypowiadała się na temat Johna. Sam Elton wypowiadał się o Renate w pozytywnym tonie.

"Przez wiele lat, cokolwiek się ze mną nie działo, dziennikarze pukali do jej drzwi i szukali na mnie brudów. A ona nigdy nie powiedziała niczego przeciwko mnie. Chciała żeby zostawili ją w spokoju" - opisywał Blauel w swojej książce muzyk.

W 2017 roku nazwał ją natomiast "wspaniałą kobietą, do której ma mnóstwo miłości i podziw".

Teraz jednak Niemka złożyła pozew przeciwko gwiazdorowi, jednak nie wiadomo, co jest powodem jej decyzji. Adwokat byłej żony artysty pytany o sprawę stwierdził jedynie, iż liczy na "ciche i polubowne rozwiązanie sprawy".

Brytyjskie media dotarły do dokumentów sądowych, z których wynika, że kobieta "wnosi o wydanie nakazu przeciwko byłemu mężowi", jednak nie podano żadnych szczegółów. Zazwyczaj w takich przypadkach sprawa związana jest z kwestią prywatności lub zapobieganiu rozpowszechnianiu treści.

Krótko po pierwszym małżeństwie Elton John ogłosił, że jest gejem. W 2004 roku zawarł związek małżeński z Davidem Furnishem. Para ma dwóch synów.