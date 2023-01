Lita Ford swoją karierę muzyczną rozpoczęła w połowie lat 70., kiedy to Kim Fowley zrekrutował ją do żeńskiego zespołu The Runaways. Grupa, w której występowały również m.in. Joan Jett i Jackie Foxx, odniosła w USA spory sukces, a na koncie miała m.in. wielki przebój "Cherry Bomb".

Jednak przygoda składu trwała zaledwie kilka lat. Konflikty wewnątrz zespołu doprowadziły do jego rozpadu w 1979 roku. Każda z członkiń składu wybrała swój sposób na dalsze prowadzenie kariery. Lita Ford podpisała kontrakt z wytwórnią Mercury Records.

Solowa kariera gitarzystki nie zaczęła się jednak tak, jak na to liczyła Ford. Jej debiutancki album "Out Of Blood" okazał się niewypałem, a popularność przyszła dopiero z płytą "Dancin' On The Edge" z takimi utworami jak "Fire In My Heart" i "Gotta Let Go".

Największe przeboje Ford nagrała już jednak w wytwórni RCA. "Kiss Me Deadly", "Back to the Cave", "Close My Eyes Forever","Falling in and Out of Love" oraz "Close My Eyes Forever" z Ozzym Osbournem przyniosły gitarzystce i wokalistce międzynarodową sławę.

Do połowy lat 90. Lita Ford nagrała sześć albumów, które łącznie rozeszły się w nakładzie miliona egzemplarzy. Następnie ogłosiła zawieszenie kariery, które trwało ponad 13 lat. W tym czasie Ford skupiła się na wychowaniu dwóch synów - Jamesa i Rocco.



Zdjęcie Lita Ford / Paul Natkin / Getty Images

Na scenę wróciła w 2009 roku i nagra oraz koncertuje na bieżąco. W 2023 roku Ford rusza w kolejną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy koncert zaplanowano w Ashland w stanie Kentucky.

Burzliwe życie prywatne Lity Ford

Lita Ford wzbudzała emocje nie tylko swoja muzyką, a przede wszystkim całą otoczką wokół niej. Wokalistka i gitarzystka postawiła na bardzo drapieżny, seksowny wizerunek, która przyciągał do niej męskie grono fanów.

W rozmowie z "Guardianem" rockmanka przyznała, że sama wymyśliła pomysł na siebie i nie wstydzi się tego, że przyciągała uwagę słuchacza, czy też bardziej widza w taki sposób.



Zdjęcie Lita Ford u boku Aarona Nevilla na American Music Awards / Craig Sjodin / Getty Images

"Wybrałam bycie seksowną, bo seks się sprzedaje. Nie musiałam tego robić, bo jestem na tyle dobrym muzykiem, że nie muszę się ubierać wyzywająco. I już tego nie robię, chociaż nadal noszę obcisłe ubrania, które są seksowne. Kiedy zaczynałam solowy projekt nosiłam skórzane stringi na okładce pierwszego albumu. Najśmieszniejsze jest to, że została zakazana w Stanach Zjednoczonych z powodu krwi na gitarze. Problemem była krwawiąca gitara, a nie to, że nie mam spodni" - wspominała.

Sporo emocji wzbudzały również związki Ford. W swojej książce zdradziła, że gdy była z Tommy Iommim ten bił ją i dusił do nie przytomności. W atmosferze skandalu rozpadło się także małżeństwo Ford z wokalistą Jim Gillette, a jego rozpad śledzili widzowie w USA w programie "The Gilletes : An Extreme American Family".

Mimo upływu lat Lita Ford nadal zachwyca, poniżej możecie zobaczyć jej najnowsze zdjęcia.



Zdjęcie Lita Ford (z prawej) u boku Wendy Dio w drugiej połowie 2022 roku / Paul Archuleta / Getty Images

