Za nami wyjątkowa, sylwestrowa noc, podczas której widzowie bawili się do wielkich przebojów w towarzystwie przeróżnych stacji telewizyjnych. Na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu zaprezentowali się m.in. Thomas Anders z Modern Talking, Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Zenek Martyniuk czy Skolim. Z kolei "Wystrzałowy Sylwester" z TV Republika w Chełmie zapewnił sporą dawkę muzyki tanecznej z zespołami takimi jak Bayer Full, Weekend czy Topky.

Niektórzy widzowie wybrali imprezę w TVP, gdzie podczas "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach zaprezentowali się m.in. Justyna Steczkowska, Ich Troje i Mandaryna, Maryla Rodowicz i Kayah, Modelki, Kuba Badach, Oskar Cyms i Carla Fernandes, Cleo czy Roxie Węgiel.

Polacy, którzy spędzili sylwestra w domowym zaciszu, włączając telewizory, komentowali odbywające się występy na bieżąco. W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej niemal przez całą noc pojawiały się nowe komentarze dotyczące koncertu. Choć część oglądających zachwycona była szampańską zabawą i znanymi hitami, niektórzy zwrócili uwagę na niedociągnięcia. Na Facebooku pojawiło się sporo krytyki dotyczącej poziomu występów polskich artystów, a także... ich ubioru!

Oglądający oburzeni po występie Dody na "Sylwestrze z Dwójką". "Dla mnie tandeta..."

W szczególności oberwało się Dodzie, która na scenie zaprezentowała energiczne show z tancerzami. Zaśpiewała m.in. kultową już "Dżagę", która lata temu pozwoliła jej zaistnieć na rynku muzycznym w Polsce. Widzowie zwrócili uwagę na jej kostium sceniczny, który - według nich - pokazywał zbyt wiele. Niektórzy stwierdzili również, że wokalistka niepotrzebnie sięgnęła po stary repertuar, powtarzając się.

Pod jednym z fragmentów jej występu, umieszczonych na profilu facebookowym TVP, pojawiło się do tej pory blisko 500 komentarzy, a ich liczba wciąż rośnie. "No nie wiem, taki występ, to w klubach nocnych, nie dla mnie", "Gdzie podziały się prawdziwe kobiety, w sukienkach z klasą?", "Strach pomyśleć, co będzie za parę lat", "Masakra, jednym słowem", "Dla mnie tandeta...", "Żenada, nie dość, że nie umie śpiewać, to jeszcze to tandetne show", "Katastrofa, ciągle to samo tylko majtki zmienia", "Śpiewu żadnego, tylko golizna", "Stare piosenki, nic nowego!!!!!", "Przecież Doda nie potrafi śpiewać, żenada", "'Sylwester z Dwójką' to jakaś porażka. Rodowicz z półnagimi chłopakami, Doda jak w klubie nocnym (...) dalej nie wiem, bo za dużo tego dna" - piszą widzowie TVP.

Występ Malika Montanty i Blanki wywołał burzę w sieci. Co piszą widzowie TVP?

W sieci zawrzało także po występie Malika Montany. Raper wykonał na scenie kompilację swoich największych hitów, takich jak "Robię Yeah" czy "Do tańca". Widzom nie do końca spodobał się charakter jego show. Część osób w ogóle nie kojarzyła jego muzyki, a inni krytycznie ocenili jego umiejętności.

"To nie jest artysta na sylwestra...", "Co to za oszołom?", "Masakra", "Mój sąsiad lepiej śpiewa", "Ten cały sylwester i dobór artystów to jeden wielki cyrk", "To jest asłuchalne..." - piszą w sieci Polacy.

Podczas "Sylwestra z Dwójką" miał miejsce także specjalny duet - wspomniany Malik Montana dołączył na scenie do Blanki. Była gwiazda Eurowizji zaśpiewała z raperem jeden ze swoich przebojów, prezentując przy tym wymowny układ taneczny. Na koniec występu Malik zrzucił z siebie futro i porwał artystkę za kulisy, wynosząc ją przerzuconą przez ramię. Spora część oglądających była zniesmaczona ich popisem.

"No dramat, niestety niektórych rzeczy nie da się odzobaczyć. Popsuli cudny nastrój zbudowany przez Stinga. Ech...", "Nawet z playbacku śpiewać nie umie, zapomniało jej się ustami ruszać", "'Idole' dzisiejszej młodzieży... Bez komentarza", "Porażka. Do tej pory najgorszy występ, chociaż tego występem nie powinno się nazwać", "Beznadzieja!", "Żenada i wiocha" - czytamy na Facebooku TVP.

Solowy występ Blanki również nie przypadł widzom do gustu. "To było żałosne. Żal dzieci które to widziały i mają taki przykład 'artystki'", "Kabaret", "Kolejne beztalencie śpiewające na scenie!!!", "Z playbacku to każdy może zaśpiewać", "Słaba. Coś tam próbowała się ruszać ale (przynajmniej dla mnie) ruszała się drętwo", "Nuda" - pisali, gdy artystka zaprezentowała swój wielki hit "Solo".

Żaden z polskich artystów nie dorównał swoim poziomem Stingowi? "Mam nadzieję, że siedział ze stoperami i opaską na oczach"

Widzowie byli zgodni nie tylko co do kiepskich występów, lecz także niemal jednogłośnie potrafili wybrać gwiazdę, która tego wieczoru wypadła najlepiej. W TVP zaprezentował się Sting, który zachwycił oglądających swoją charyzmą i klasą. Wiele osób w sieci zauważyło, że artysta niemal uratował cały koncert, bowiem inni występujący nie dorównywali mu poziomem.

"Pozamiatał!!! To jest artysta i wielka gwiazda, a nie gwiazdeczka z playbacku", "Zawsze skromny i naturalny, a za razem elegancki. Nie stawia na show, ale na muzykę i swój głos, bo po to przecież został zaproszony", "Klasa. I to jest artysta, który wkłada serce w swój występ i śpiewa bez playbacku", "Jedyny normalny artysta, co tam wystąpił, reszta to żenada" - czytamy w mediach społecznościowych.

"Mam nadzieję że do czasu swojego występu siedział ze stoperami i opaską na oczach", "Przy Stingu większość naszych wykonawców, na czele ze Szpakiem, Wiśniewskim czy Rodowicz itp. (choć nie wszyscy) wyglądali jak pajace" - krytykują oglądający.

Thomas Anders na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Gwiazdor zachwyci toruńską publiczność INTERIA.PL