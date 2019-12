Burning Witches w tańcu z diabłem (nowa płyta "Dance With The Devil" w 2020 r.)

Heavymetalowa formacja Burning Witches ze Szwajcarii nagrała trzeci album.

Burning Witches przed premierą /Line Hammett /

"Dance With The Devil" ujrzy światło dzienne 6 marca 2020 roku pod banderą niemieckiej Nuclear Blast Records.

"Trzeci album to zawsze ten z rodzaju bardzo ważnych, presja jednak nam nie przeszkadza. Komponując i nagrywając nowe utwory czułyśmy się bardzo pewnie" - napisały członkinie Burning Witches.



"Źródłem inspiracji przy 'Dance With The Devil' była słynna noc Walpurgi, historia o zgromadzeniach wiedźm w średniowieczu. Uznałyśmy, że to magiczne wydarzenie odbywające się na górze Brocken symbolizuje siłę i przyjaźń łączącą ten zespół. Tytuł pasował idealnie" - wyjaśniły protegowane Schmiera z Destruction.



Przypomnijmy, że na następcy albumu "Hexenhammer" (2018 r.) usłyszymy nową wokalistkę Burning Witches, pochodzącą z Holandii Laurę Guldemond, znaną do tej pory z symfo-powermetalowej grupy Shadowrise.

Guldemond zadebiutowała w szeregach szwajcarskiej grupy na wydanej 6 grudnia EP-ce "Wings Of Steel".

Tytułowego utworu z tego materiału możecie posłuchać poniżej: