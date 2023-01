Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów naprawdę nazywa się Gabriela Nowak-Skyrpan. Do połowy 2021 r. bryska w teledyskach nie pokazywała swojej twarzy, tłumacząc to introwertyzmem.

Przez długi czas kryła się za różową peruką, ale w ostatnim czasie wychodzi do świateł reflektorów (była jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie ). Jej przeboje "Odbicie" i "Mam kogoś lepszego" notują wielomilionowe odtworzenia.

Reklama

Clip Bryska odbicie (Mark Neve Remix)

W 2015 roku pojawiła się z mamą i babcią w programie "Pytanie na śniadanie". W studiu była wówczas gościem cyklu "Odchudzanie na śniadanie". 14-letnia Gabrysia opowiedziała o swojej metamorfozie, w niecały rok zrzuciła aż 50 kilogramów.

"Od małego nie jadłam dużo. Byłam bardzo chudym dzieckiem, ale zachorowałam na niedoczynność tarczycy i zaczęłam przybierać na wadze. To się pogłębiało i pogłębiało" - opowiadała wtedy.

Do tego doszło poważne złamanie nogi, które na dłuższy czas unieruchomiło nastolatkę. W odchudzaniu pomógł jej nieżyjący już Konrad Gaca.

Zdjęcie Bryska w 2015 r. opowiedziała o tym, jak schudła 50 kg / TVP

Kim jest bryska?

W zaledwie 15 miesięcy od wydania debiutanckiego singla pokonała drogę, jaka niedawno wydawała się jeszcze nieosiągalna. W tak krótkim czasie udało jej się wylansować aż cztery przeboje w radiowym TOP5 Airplaya - "lato (pocałuj mnie)", "odbicie", "mam kogoś lepszego" i "Samba" wraz z niemieckim duetem YouNotUs. Te trzy ostatnie piosenki wykona ze sceny Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. bryska przed sylwestrem Polsatu: Rozgrzeję "Sambą" INTERIA.PL

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".

- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonuje bryska w rozmowie z Interią.

Clip Bryska mam kogoś lepszego (Skytech Remix)

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej. Debiutancka płyta "Moja ciemność" uzyskała już status platyny za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W dorobku ma też piosenkę "You Were In Love", która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "365 dni: Ten dzień" na podstawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Wokalistka zdobyła też nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Wideo YouNotUs x bryska - Samba (Polish Version)