Bryan Adams nietypowo uczcił lądowanie marsjańskiego łazika. Zdjęcie wywołało burzę

1 / 10

Spekulacje na temat romansu Bryana Adamsa oraz brytyjskiej księżnej Diany pojawiły się w marcu 2018 roku, kiedy to lokaj Diany, Paul Burrell, w jednym z australijskim programów telewizyjnych zdradził, że pomagał potajemnie dostawać się Adamsowi do Kensington Palace. Do rzekomego romansu miało dojść krótko po rozwodzie Diany z księciem Karolem (1996 rok). Co ciekawe, wspominała o nim też była partnerka Kanadyjczyka, modelka i aktorka Cecilie Thomsen. "Wiedziałam, że Bryan ma romans z Dianą. Był znajomym Paula Burrella i to on przedstawił go Dianie. Nie byłam wtedy zaproszona" - mówiła w 2003 roku w rozmowie z "Billed Bladet". "Byliśmy świetnymi przyjaciółmi. A nikt nie musiał mnie przemycać, po prostu bym się wtoczył" - stwierdził z kolei Adams i dodał, że nie było w ich przyjaźni seksualnego podtekstu.