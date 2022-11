Co ciekawe, 73-letniemu rockmanowi problem sprawiło to, że wziął na warsztat utwory innych wykonawców.

"Trudno jest śpiewać cudze piosenki i sprawić, by brzmiały autentycznie i to słychać". Dlatego choć na pierwszej wersji płyty było jego zdaniem "kilka dobrych rzeczy", to jednak nie był zadowolony z ostatecznego efektu. Dopiero gdy powtórnie przemyślał wybór piosenek, zdecydował się na utwory wykonawców, którzy nagrywali dla legendarnej wytwórni Motown.

Bruce Springsteen i nowa płyta "Only the Strong Survive". Tak mierzy się z kanonem

Bruce Springsteen usunął nagrane utwory? "Trudno jest śpiewać cudze piosenki"

Na pierwszy ogień poszła piosenka "Do I Love You" Franka Wilsona, o której Boss powiedział, że to "unikat, o którym nikt poza Stanami Zjednoczonymi nie słyszał". Gdy nagrał ten utwór, uznał, że tym razem poszło mu lepiej.

"Byłem coraz lepszy w ich wybieraniu" - wyznał Springsteen i dodał, że "przerobił" w sumie 40 piosenek. Ostatecznie na płycie znalazło się ich 15. Pochodzą one z repertuaru takich gwiazd, jak Aretha Franklin, Diana Ross and the Supremes, The Temptations, The Commodores, The Walker Brothers, Jackie Shane, Jimmy Ruffin i Jerry Buttler. Utwór tego ostatniego wykonawcy - nagrany w 1968 roku "Only the Strong Survive" Springsteen uczynił tytułem całego swojego albumowi.

"Najważniejsze, że płyta jest radosna i oferuje dużo zabawy. Poza tym jest ona hołdem dla wszystkich moich mentorów i mistrzów" - stwierdził Boss w podkaście Edith Bowman. Muzyk będzie promował ten album czterema występami w nadawanym przez telewizję NBC talk show "The Tonight Show with Jimmy Fallon" - od 14 do 16 listopada. Wystąpi także 24 listopada w specjalnym odcinku tego programu z okazji Święta Dziękczynienia.

