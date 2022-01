Z okazji 212. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina planowano pierwotnie tylko jeden występ Bruce'a Liu - laureata zeszłorocznego Konkursu Chopinowskiego. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem - wszystkie bilety zostały wyprzedane we wtorek - organizatorzy zadecydowali o uruchomieniu sprzedaży biletów na drugi koncert, który odbędzie się 2 marca. Bilety trafią do sprzedaży 1 lutego.



Podczas obu wieczorów Kanadyjczyk zagra ten sam repertuar - będzie można usłyszeć m.in.: Nokturn cis-moll op. 27 nr 1 czy Wielki Polonez Brillante Es-dur op. 22.

"Pierwszy, wyprzedany już, koncert odbędzie się 1 marca i będzie transmitowany przez Program II Polskiego Radia oraz na kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" - przypomniał Laskowski.

Dodał również, że podczas obu koncertów będzie można nabyć album płytowy Bruce'a Liu zawierający nagrania z Konkursu Chopinowskiego opublikowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta będzie dostępna w promocyjnej cenie.

Kim jest Bruce Liu?

Bruce (Xiaoyu) Liu urodził się 8 maja 1997 r. w Paryżu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu. Współpracował z takimi zespołami jak m.in. Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestras of the Americas czy Camerata Jerusalem.



Wideo