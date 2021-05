Brodka: Szpiegowska opowieść erotyczna. Zobacz teledysk "Hey Man"

Historia opowiedziana w najnowszym teledysku "Hey Man" Brodki kontynuuje temat dotyczący ról płciowych. To kolejna zapowiedź płyty "Brut".

Brodka prezentuje nowy teledysk

Po premierze utworu "Wrong Party" w ramach londyńskiego projektu Speedy Wunderground i singla "Game Change", do sieci trafił właśnie wciągający teledysk do utworu "Hey Man". Za reżyserię klipu odpowiada duet Monika Brodka oraz Przemek Dzienis.

"'Hey Man' to szpiegowska opowieść erotyczna ponownie rozgrywająca się w mieście BRUT. W roli głównej tym razem alterego Brodki czyli, Lola i pozostałe agentki na tropie wpływowego mężczyzny. W warstwie wizualnej teledysk jest ukłonem w stronę klasyki kina szpiegowskiego i estetyki lat 90. Wartka akcja, sex i intryga. Zapnijcie pasy" - czytamy w zapowiedzi.



"Utwór 'Hey Man' podobnie jak 'Game Change' traktuje o odwróceniu ról. To kobieta dominuje, zdobywa i uwodzi w opozycji do silnego lecz uległego mężczyzny. Całość pełna jest erotycznych skojarzeń i rockandrollowej zabawy" - mówi Brodka.

Zapowiadany już przez nas album "Brut" to piąte studyjne wydawnictwo Brodki - wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, reżyserki klipów, artystki wszechstronnej, która tyle samo uwagi poświęca warstwie muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej - wszystkiemu, co tworzy. Premiera płyty (w formie elektronicznej i na CD) 28 maja, a 13 sierpnia na półki trafi winyl.

Jak dowiadujemy się z opisu albumu - BRUT, to coś wytrawnego, surowego, bez lukru. To także odwołanie do brutalizmu, stylu w architekturze, który zakłada, że najważniejsze są przestrzeń, forma, uwrażliwienie na właściwości stosowanych materiałów i nadawanie im nowych znaczeń.



Brodka na "BRUT" sięga po materiały dobrze jej znane, ludowe okaryny, piszczałki, dudy, które tym razem sampluje, tworząc z nich nowe instrumenty o niekończącej się skali. Zamienia organiczne w syntetyczne.

Podczas pracy w londyńskim Flesh and Bone Studios, pod okiem producenta Oliego Baystona, powstał bezkompromisowy materiał, napędzany klasyczną sekcją rytmiczną, w którym pobrzmiewają echa punk rocka, trip hopu czy grunge'u.

W warstwie tekstowej wokalistka otwiera między innymi dyskusję na temat roli płci. Odważnie mierzy się ze stereotypami narzuconymi przez społeczeństwo, wyraża potrzebę wyjścia z utartych konwenansów, tworzy figurę łączącą elementy kobiecości i męskości.



Studyjny dorobek Brodki zamyka płyta "Clashes" z 2016 r. Dwa lata później ukazał się zapis koncertu "MTV Unplugged".

Oto szczegóły płyty "Brut":

1. "Come To Me"

2. "Game Change"

3. "Hey Man"

4. "Imagination"

5. "Falling Into You"

6. "You Think You Know Me"

7. "Fruits"

8. "In My Eyes"

9. "The World Is You"

10. "Chasing Ghosts"

11. "Sadness".