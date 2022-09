Britney Spears nikomu nie trzeba przedstawiać. Księżniczka popu, bo na taki tytuł sobie zapracowała, królowała przez lata na listach przebojów. Do jej hitów ludzie bawią się do dzisiaj, a najbardziej rozpoznawalnymi tytułami są z pewnością "Toxic", "Criminal" czy "Womanizer". O Britney zrobiło się głośno, kiedy rozpoczęła proces sądowy, który pozwolił jej ostatecznie wyrwać się spod kurateli ojca. Prywatnie jest związania z Samem Asgharim, a jakiś czas temu spotkała ją ogromna tragedia - poroniła.

