Britney Spears zaprezentowała nową okładkę płyty "Glory"

Fani Britney Spears sprawili, że jej płyta "Glory" trafiła ponownie na pierwsze miejsce iTunes w USA. Ta w ramach podziękowań postanowiła pokazać odświeżoną okładkę płyty.

Brtiney Spears zrobiła prezent fanom / Michelangelo Di Battista/Sony/RCA /Getty Images

"Prosiliście mnie o nową okładkę 'Glory', a od kiedy trafiliśmy na pierwsze miejsce [zestawienia iTunes], musiałam to zrobić. Bez was by się nie udało" - napisała Britney Spears, publikując nową wersję okładki "Glory", na której leży na piasku.



Dziewiąta płyta Britney Spears ukazała się w sierpniu 2016 roku. Promowały ją single: "Make Me..." i "Slumber Party" (nagrany wraz z Tinashe). Płyta rozeszła się w nakładzie ponad 154 tys. egzemplarzy.

"'Glory' to udany come back - po trzech latach od dobrze przyjętego 'Britney Jean' i ośmiu od fenomenalnego 'Circus', Britney Spears pokazuje, że wciąż szuka i wciąż się rozwija. Sama pisze, sama bierze pod lupę aranżacje, sama kombinuje ze swoim głosem, który jest przecież jej wizytówką. Hitowego faktora ciężko się doszukać, ale nie zdziwcie się, jeśli w klubie traficie na remiks jednego z utworów 'Glory'. Ten materiał otwiera dla Britney nowe drzwi - jeśli przez nie przejdzie, mamy szansę być świadkami rozwoju nowej linii spears-popu" - pisaliśmy w recenzji jej ostatniej płyty.