Britney Spears: "Toxic" ulubionym teledyskiem wokalistki

Britney Spears uznała seksowny klip do utworu "Toxic" za swój ulubiony.

Britney Spears w teledysku "Toxic" /

Od początku swojej kariery Britney Spears wydała 42 teledyski do swoich utworów. Za klipy "Piece of Me", "Womanizer" i "Till The World Ends" wokalistka zgarniała nagrody MTV VMA, natomiast w 2011 roku przyznano jej nagrodę MTV Jackson Video Vanguard Award za całokształt jej twórczości.

Spears ma jednak innego faworyta, a jest nim teledysk zrealizowany do singla "Toxic" z 2003 roku.

Numer znalazł się na płycie "In The Zone", a za jego produkcję odpowiadał Bloodshy & Avant.

Klip, w którym wokalistka przebrana jest m.in. za stewardessę, nominowany był również do nagrody MTV VMA w kategorii najlepszy teledysk dance.



"Lubię, kiedy (w teledysku - przyp. red.) się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Gdzie mogę zagrać kilka postaci" - mówiła w rozmowie z "British Vogue". "Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. 'Toxic' jest moim ulubionym klipem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki" - wyjaśniła Spears.

Przypomnijmy, że wokalistka obecnie koncertuje w Europie w ramach trasy koncertowej "Piece of Me Tour".