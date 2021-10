29 września sąd zdecydował o natychmiastowym zawieszeniu Jamiego Spearsa z funkcji opiekuna prawnego Britney Spears ( zobacz! ). Sędzia Brenda Perry na zastępcę ojca Britney wyznaczyła księgowego Johna Zabela, którego wskazała sama piosenkarka. Będzie on tymczasowo nadzorował jej finanse.

Według Associated Press obecną sytuację prawną Spears sędzia Perry podsumowała jako "toksyczną" i "nie do utrzymania". Argumentowała też, że zawieszenie Jamiego Spearsa jako jej opiekuna jest konieczne dla jej dobra.

"Britney Spears zasługuje, aby jutro rano obudzić się w świecie, w którym Jamie Spears nie jest jej opiekunem prawnym" - argumentował na sali sądowej adwokat gwiazdy, Matthew Rosengart.



Britney Spears nago - zobacz zdjęcia!

Widać, że świat, w którym Jamie Spears nie jest opiekunem Britney, spodobał się bardzo samej artystce. Świadczyć mogą o tym gorące zdjęcia wrzucone na jej Instagrama (po krótkiej przerwie wokalistka powróciła do tego serwisu), na których wokalistka pozuje całkiem nago.

Wokalistka zasłoniła tylko newralgiczne punkty emotikonami - bez tego Instagram na pewno usunąłby posta.

"Zabawa w Pacyfiku jeszcze nikomu nie zaszkodziła" - napisała gwiazda.

Kiedy Britney Spears odzyska całkowitą wolność?

Wokalistka 29 września zrobiła ogromny krok ku całkowitej wolności, jednak formalnie może uzyskać ją dopiero 12 listopada. Wtedy też odbędzie się kolejne posiedzenie sądu, na którym zapadanie decyzja, czy opieka prawna nad 39-letnią piosenkarką powinna zostać zakończona. Wniosek o całkowite zakończenie kurateli złożył sam Jamie Spears pod naciskiem opinii publicznej.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.