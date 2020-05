Britney Spears świętuje ważną rocznicę. To już 20 lat!

W tym roku Britney Spears obchodzi ważną rocznicę. Niezapomniany album "Oops!... I Did It Again" ma już 20 lat!

Britney Spears w 2001 roku, rok po wydaniu "Ooops... I Did It Again" /Kevin Mazur/WireImage /Getty Images

"Oops!... I Did It Again" to drugi studyjny album Britney Spears.

Z okazji 20. rocznicy wydania albumu piosenkarka wraz z wytwórnią Jive Records / Legacy Recordings przygotowali dla fanów niespodziankę - specjalne wydanie "Ooops!... I Did It Again".

Dodatkowo 26 września w ramach Record Store Day 2020 ukaże się wydawnictwo "Oops!...I Did It Again (Remixes & B-Sides)", które dostępne będzie u niezależnych sprzedawców detalicznych.

Na winylu znajdą się cztery remiksy przebojów "Oops! ... I Did It Again", "Lucky", "Stronger" i "Don't Let Me Be The Last To Know" oraz cztery piosenki zarejestrowane podczas sesji nagraniowej do albumu, w tym cover klasycznej ballady The Jets "You Got It All".

Specjalnie dla fanów przygotowano także wyjątkową kolekcję odzieży i akcesoriów.



Zaledwie rok po sukcesie jej debiutanckiego albumu "Baby One More Time", druga płyta Britney Spears zadebiutowała na szczycie listy "Billboard 200" i ustanowiła wieloletni rekord sprzedaży w pierwszym tygodniu od premiery. Z tej płyty pochodzą trzy wielkie hity Britney: "Oops!... I Did It Again", "Lucky" i "Stronger".

Album został certyfikowany przez Recording Industry Association of America (RIAA) 10-krotną multi-platynową płytą.