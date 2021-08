Przypomnijmy, że Britney Spears toczy obecnie sądowe boje ze swoim ojcem Jamiem Spearsem i próbuje uwolnić się z jego opieki prawnej. W połowie lipca wokalistka otrzymała zgodę od sądu i mogła wybrać własnego adwokata, którym został Matthew Rossengart.

Jamie Spears sprawował kuratelę nad swoją córką od 13 lat. Gwiazda przed sądem złożyła zeznania, w których przekonywała, że w w tym czasie wielokrotnie były łamane jej prawa.



Akcja "Free Britney". Ogromne wsparcie od fanów gwiazdy pop Britney Spears

Na początku sierpnia prawnik Britney złożył wniosek, aby sędzina przyspieszyła odsunięcie ojca Britney z roli kuratora wcześniej niż 29 września, kiedy to ma się odbyć kolejna rozprawa piosenkarki.

Britney Spears walczy o wolność

Przytoczył fragmenty wcześniejszych zeznań piosenkarki, w których opowiedziała o szokujących warunkach ubezwłasnowolnienia. Pojawiły się tam zarzuty o odurzanie jej lekami, zmuszanie do pracy ponad siły i utrudnianie dostępu opieki medycznej, m.in. do ginekologa. Jednym z zarzutów, które Birtney akcentuje najbardziej, jest niewłaściwe zarządzanie przez Jamiego Spearsa jej majątkiem. Szacuje się, że wynosi on ponad 2,7 mln dolarów w aktywach gotówkowych i 56 mln w aktywach niegotówkowych.

"Nie czuję, że mogę żyć pełnią życia. Potrzebuję waszej pomocy. Mój tata i wszyscy zaangażowani powinni być w więzieniu" - mówiła natomiast sama gwiazda.

Jamie Spears rezygnuje z funkcji kuratora

"W rzeczywistości nie ma żadnych faktycznych podstaw do zawieszenia lub usunięcia pana Spearsa z funkcji kuratora i jest wysoce dyskusyjne, czy zmiana kuratora w tym czasie jest w najlepszym interesie pani Spears. Niemniej jednak, nawet jeśli pan Spears jest nieustannym celem nieuzasadnionych ataków, nie wierzy on, że publiczna bitwa z córką o jego dalsze pełnienie funkcji kuratora byłaby dla niej dobra. Dlatego pan Spears zamierza współpracować z sądem i nowym adwokatem córki, aby przygotować wszystko do objęcia funkcji przez nowego kuratora" - takie słowa padły w oświadczeniu ojca Britney.

Britney Spears niemal nago na Instagramie

W ostatnim czasie Britney Spears regularnie publikuje swoje rozebrane zdjęcia na Instagramie. W jednym z najnowszych wpisów zdecydowała się wyjaśnić, dlaczego to robi.

"Mogę się założyć, że zastanawiacie się, dlaczego pokazuję swoje ciało teraz.... Cóż, to dlatego, że przyszłam na ten świat naga i naprawdę czuję, że ciężar tego bycia spoczywał na moich barkach i wpływał na moje postrzeganie samej siebie. Chcę zobaczyć siebie w jaśniejszy sposób... nago, tak, jak się urodziłam. (...)" - czytamy w obszernym wpisie.

"Jestem kobietą... piękną, wrażliwą kobietą, która musi ujrzeć siebie w najczystszej postaci. Nie zamierzam pokazywać zdjęć topless do końca życia, to byłoby nudne, ale na pewno pomaga w uzyskaniu oświecenia" - dodaje, budząc konsternację wśród części fanów.

