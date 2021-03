Britney Spears pokazała synów. Wyrośli na przystojnych nastolatków!

Britney Spears przez lata nie pokazywała zdjęć swoich dzieci. Teraz zrobiła wyjątek.

Britney Spears wychowuje dwóch synów /Tim Mosenfelder /Getty Images

Britney Spears w młodym wieku stała się popularna na całym świecie. Nie wpłynęło to na nią dobrze - pocieszenia zaczęła szukać w środkach odurzających.

Była również w dwóch związkach małżeńskich. Jej pierwszym mężem był przyjaciel z dzieciństwa, Jason Allan Alexander. Wzięli ślub cztery dni po zaręczynach, a ich małżeństwo trwało... 55 godzin.



Alexander wiele lat później zdradził, że byli wtedy pod wpływem używek. "Alkohol jest narkotykiem, kawa jest narkotykiem, papierosy też są narkotykiem. Tak, byliśmy pod wpływem tych narkotyków" - powiedział w rozmowie z ABC.

Niedługo później Spears wyszła za Kevina Federline'a. Para doczekała się dwóch synów: Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Po rozwodzie wokalistka straciła prawa do opieki nad dziećmi. Według wyroku mogła spędzać z nimi 30 procent ich czasu.



W 2013 roku chłopcy pojawili się w jej teledysku do piosenki "Ooh La La", nakręconym na potrzeby promocji filmu "Smerfy 2". Oprócz tego piosenkarka raczej nie pokazywała swoich dzieci.

Teraz postanowiła zrobić wyjątek. "To szalone, jak ten czas leci. Moi chłopcy są już tacy duzi. Wiem, wiem... To strasznie trudne dla każdej mamy, a zwłaszcza dla mamy, której chłopcy rosną tak szybko. Jestem niezwykle szczęśliwa, ponieważ moi synowie są mili i kulturalni. Musiałam coś zrobić dobrze" - skomentowała.



Dodała, że 14-letni obecnie Jayden i rok starszy Sean przez pewien czas nie zgadzali się, by publikowała ich zdjęcia w sieci. "Nie dodawałam ich zdjęć przez jakiś czas, bo są w takim wieku, w którym chcą wyrażać siebie i ja to totalnie rozumiem, ale zboczyłam z trasy, żeby zrobić tę super przeróbkę zdjęcia i zgadnijcie co... W końcu zgodzili się, żebym opublikowała wspólne zdjęcie! Już nie czuję się porzucona i zamierzam świętować" - napisała wokalistka.

Fani nie szczędzili komplementów zarówno jej, jak i jej synom. "Trudno uwierzyć, że to Twoi synowie, wyglądają jak Twoi bracia. Przepiękne te zdjęcia", "Nie mogę się napatrzeć na Twoich synów, są tacy przystojni" - pisali.