Britney Spears po zmianie wizerunku prezentuje się w bikini [INSTAGRAM]

Od dłuższego czasu Britney Spears planowała wizytę u fryzjera. Teraz efektami przemiany pochwaliła się w sieci.

Britney Spears wróciła do grzywki

Metamorfoza Britney Spears spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.

"Wiem, że potrzebuję grzywki! Kto by pomyślał, że grzywka może sprawić, że będziesz wyglądać młodziej?!?! Przestałam mieć grzywkę w trzeciej klasie i pamiętam, jakby to było wczoraj..." - przyznała 38-letnia wokalistka.

Osoby obserwujące jej konto na Instagramie zwróciły uwagę na to, że grzywka odjęła jej lat, a niektórzy stwierdzili, że przypomina Arianę Grande.

Na zdjęciach widać, że zmiana fryzury spodobała się nie tylko samej zainteresowanej, ale również jej wielbicielom, którzy pod zdjęciami w nowej odsłonie pozostawili wiele komplementów i słów zachwytu.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.