Britney Spears w 2021 roku wydostała się spod kurateli ojca, który sprawował nad nią opiekę od jej słynnego załamania nerwowego w 2008 roku, o którym rozpisywały się media na całym świecie. Akcję #FreeBritney wspierali nie tylko fani, ale także gwiazdy z otoczenia wokalistki jak Cher, Lady Gaga czy Justin Timberlake.

Gdy doszło do oficjalnego "uwolnienia" Britney, jej miłośnicy cieszyli się z wielu planów, które ta przez lata miała odkładać. Rozmawiano o nowych nagraniach, a nawet trasie koncertowej. Od tego momentu jednak "księżniczka popu" niemal ciągle milczy.

Reklama

Fani zauważają, że treści zamieszczane przez gwiazdę w sieci budzą niepokój - na zdjęciach i nagraniach można zobaczyć głównie Spears tańczącą przed kamerą, lub pokazującą dziwne przedmioty albo obrazy. To wzbudziło szczególną uwagę jej miłośników, którzy od pewnego czasu twierdzą, że ze Spears mogło stać się coś złego. Także brak tatuażu na plecach na niektórych filmach wydawał się im co najmniej dziwny.

Instagram Wideo Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Wideo Rozwiń

Britney Spears podmieniona przez sobowtóra? Fani nie dają za wygraną

Część internautów sądzi, że niektóre z nagrań (jak np. opuszczanie samolotu) zostały nagrane w studiu na green screen. Aktualnie w sieci popularność zyskuje teoria, że otoczenie rodziny ukrywa informację o... śmierci gwiazdy! Tylko po to, by móc sprawować kontrolę nad jej majątkiem.

Popularne są jeszcze dwie spiskowe tezy - obie zakładają, że Britney Spears żyje, ale:

- musi ukrywać się przed kimś, kto czyha na jej życie, bo weszła w posiadanie informacji, które mogą jej zaszkodzić;

- jest przetrzymywana w zamknięciu, a jej rodzina tworzy spreparowane nagrania z użyciem sobowtóra, lub każe jej pozować do nagrań.

Britney Spears kończy 40 lat. Jak się zmieniała? 1 / 22 Britney Spears przyszła na świat 2 grudnia 1981 roku. Od najmłodszych lat interesowała się tańcem i śpiewem, a pierwsze oznaki talentu miała dawać jako zaledwie trzyletnia dziewczynka. Na zdjęciu Britney podczas American Music Awards 1998. Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz

Teoria odżyła na nowo po wydaniu utworu "Mind Your Business" z will.i.am, bo fani nie mogą w głosie "Britney" doszukać się głosu swojej idolki. Sądzą, że ktoś inny śpiewa partie Spears, korzystając z jej nazwiska promują jedynie nowe nagranie, które bez niego nie zdobyłoby takiego rozgłosu.

Ponadto niektórzy oskarżają producenta, że wykorzystał jedynie wizerunek piosenkarki, a jeśli w piosence nie śpiewa ani Britney, ani inna wokalistka, to robi to sztuczna inteligencja. Jako dowód przytaczają słowa zachwytu will.iam'a nad AI. Nowy singiel obrazują aktualne zdjęcie rapera i fotografia Spears sprzed... 20 lat!

Wideo youtube

Producent jednak broni się, że piosenka "potrzebowała czasu". "Ludzie pytają: 'Kiedy to nagraliśmy? Czy naprawdę tu jest Britney?'. Tak, jest. Kiedy to nagrałem? To nieważne. Na przykład parę lat temu miałem piosenkę z Shakirą, nagraną w 2008 roku, "Girl Like Me". Wyszła w 2021 roku. Chwilę się fermentowała. Nie wszystko musi być na już. Jeśli chcesz zrobić dobre wino, nie ma czegoś takiego jak wino instant" - argumentuje w rozmowie z Variety.