Brighter Colours i "2 Good 2 Be True". "Letni spacer w strugach deszczu"

Po wydanym niedawno i polecanym przez redakcję muzyczną Interii singlu "The Big Idea" (przeczytaj!) przyszedł czas na kolejny kawałek od ekipy ze stolicy Małopolski. "Piosenka '2 Good 2 Be True' to opowieść o relacjach, które każą nam zadawać sobie trudne pytania i stawać przed jeszcze trudniejszymi wyborami" - mówi Jake Koch, wokalista grupy.

Brighter Colours to grupa młodych muzyków z Krakowa. Zespół powstał w 2022 roku i od początku gra w niezmienionym, czteroosobowym składzie. Ich twórczość jest świeżym spojrzeniem na rock alternatywny z domieszką indie i softrockowych brzmień. Brighter Colours to w pełni samowystarczalna maszyna do robienia muzyki. O każdy detal dbają sami. Sami piszą teksty, komponują, nagrywają, produkują, a oprócz tego sami wymyślają i filmują swoje teledyski.



Najnowszy z takich teledysków możecie obejrzeć poniżej, a piosenka "2 Good 2 Be True" jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. "Ten klip zabierze cię do sklepu ze starymi winylami, na wypełnioną światłem salę koncertową i letni spacer w strugach deszczu" - mówi klawiszowiec zespołu, Michał Pietraszek.



