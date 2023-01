To już 45. odsłona Kennedy Center Honors. Legendarne wyróżnienia otrzymują osoby, które wyjątkowo zapisały się w historii amerykańskiej kultury. Na przestrzeni lat specjalne nagrody trafiły do wielu poetów, myślicieli, muzyków czy aktorów. W muzycznym światku byli to m.in. zespół Eagles, Paul McCartney, Led Zeppelin czy Sting.

W tym roku uhonorowano grupę U2 - każdy z przyjmowanych do zacnego grona ma przygotowaną "część artystyczną", podczas której artyści często powiązani w jakiś sposób z nagrodzonymi przygotowują ich utwór czy opowiadają anegdoty z nimi związane.

Reklama

Jednym z prezenterów dla irlandzkiego zespołu został Sacha Baron Cohen, a właściwie wykreowana przez niego postać Borata. W typowym dla siebie monologu wspominał o prezydencie Donaldzie Trumpie i zastanawiał się, dlaczego prezydent, którego widzi przed sobą "ma mniejszy brzuszek i nie jest już taki pomarańczowy". Para prezydencka, Jill i Joe Bidenowie, byli wyraźnie rozbawieni, choć w pewnym momencie na twarzy pierwszej damy USA malowało się lekkie zażenowanie.

Na początku Borat zaczął mówić po polsku: "jak się masz?", a później mogliśmy usłyszeć z jego ust także odczytany faks, który miał napisać premier Kazachstanu. Miał on brzmieć: "Dziękuję za interesującą lekcję. Nie mogę odrobić matematyki domowej".

Wideo youtube

Żarty z Kanyego Westa i zażenowanie pierwszej damy - Borat w akcji

Później poruszono temat antysemityzmu - pojawiło się nazwisko Kanyego Westa, który według Borata chce przenieść się do Kazachstanu i nazwać "Kazachtanzye West". "Nie przyjęliśmy go, bo jest zbyt antysemicki nawet jak dla nas" - zażartował Borat, czym rozbawił publikę.

Z każdym kolejnym żartem wydaje się jednak, że poziom humoru spadał, a goście z trudem ukrywali zakłopotanie. W pewnym momencie Borat zaczął śpiewać piosenkę na melodię do "With or without you", ale zmienił słowa na "With or without Jews".

Na koniec wziął w dłonie keytar (keyboard wyglądający jak gitara) i zaczął markować grę nieznanej melodii. Twarze publiczności mówiły same za siebie - każdy czekał na to, aż występ się skończy.

Czytaj też:

Larry Mullen Jr nie wystąpi już z U2?