Antytila odbywa obecnie europejskie tournée zapoczątkowane owym londyńskim koncertem. Jak zaznaczano na stronie zespołu: "Część dochodów z koncertów zostanie przeznaczona na wsparcie 130 batalionu, część - na dzieci naszych bohaterów, którzy zginęli na wojnie". Antytila wystąpi niebawem także w Polsce. 12 kwietnia zagra w warszawskim klubie Stodoła.

Na scenie londyńskiego klubu do ukraińskich artystów dołączyli w pewnym momencie Bono i The Edge. Zdjęcia z owego wydarzenia pojawiły się dzień później na profilach U2 w mediach społecznościowych. Towarzyszyła im adnotacja, że wspólne wykonanie utworu "Mothers Of The Disappeared", pochodzącego z albumu "The Joshua Tree", było dla irlandzkich rockmanów - przywilejem.

W poście znalazły się też słowa: "Ci muzycy - Taras, Dmytros, Sherhi, Dmytros, Mykhailo... Ludzie Ukrainy nie chcą prowadzić wojny. Chcą pokoju, ale nie bez wolności. Nigdy nie walcz z kimś, kto jest gotowy wszystko stracić. W tej wojnie chodzi o coś więcej, niż o terytorium i suwerenność. Chodzi o godność i przyzwoitość w konfrontacji z dominacją i mrokiem".

Ukraiński zespół też pochwalił się wydarzeniem w mediach społecznościowych. Udostępniając zdjęcia z profilu U2 na Instagramie, dodał: "Wielki zaszczyt znów stać z Wami na scenie. Większa przyjemność, niż w podziemiu".

Drugie zdanie odnosi się do koncertu, który Bono i The Edge dali w maju ubiegłego roku w kijowskim schronie przeciwlotniczym, zorganizowanym na stacji metra Chreszczatyk. Do Kijowa przyjechali wówczas na zaproszenie prezydenta Zełenskiego. W tamtym koncercie uczestniczyli muzycy ukraińscy, w tym Taras Topola, wokalista grupy Antytila.