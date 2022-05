Bobby Brown twierdzi, że był molestowany przez księdza. Tak tłumaczy swoje problemy

Bobby Brown jest wokalistą R&B, ale przede wszystkim jest kojarzony jako były mąż Whitney Houston. Dla wielu fanów tej wokalistki jest też głównym sprawcą problemów, które doprowadziły ją do śmierci, czyli uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Sam Brown w najnowszym wywiadzie wyjawił, co jego zdaniem sprawiło, że sięgnął po alkohol, narkotyki i miał skłonność do agresji. Jak wyznał, jako dziecko był molestowany przez księdza.

Bobby Brown, Alicia Etheredge, Rob Sharenow i Kevin Swain na premierze "Biography: Bobby Brown" /Johnny Nunez /Getty Images