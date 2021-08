Bob Dylan oskarżony o molestowanie. Ofiarą miała być 12-latka

Coraz częściej media informują o kolejnych oskarżeniach wobec aktorów, muzyków i celebrytów. Najszerzej komentowana była sprawa Marilyna Mansona, który został pozwany przez kilka kobiet. Teraz natomiast sąd rozpatrzy sprawę Bob Dylana.

Jak podaje TMZ, wydarzenia, o których mowa w pozwie, miały miejsce w 1965 roku, gdy rzekoma ofiara miała 12 lat, a Dylan - 24. Nastolatka miała z niewyjaśnionych powodów trafić do apartamentu muzyka w hotelu w Nowym Jorku. Zarzuca mu pobicie, więzienie, napaść i zadanie cierpienia emocjonalnego.



W pozwie można przeczytać, że muzyk "zaczął przygotowywać ją do seksu, wykorzystując swoją sławę do zdobycia zaufania i sprawowania nad nią kontroli w ramach planu wykorzystywania seksualnego i molestowania jej". Kobieta dodała także, że była "kilkukrotnie wykorzystywana od kwietnia do maja 1965 r.".



Twierdzi również, że Dylan "obniżał jej zahamowania, nawiązując więź emocjonalną", dodatkowo grożąc przemocą i odurzając alkoholem i narkotykami.

Wokalista zaprzecza wszystkim tym oskarżeniom. "56-letni zarzut jest nieprawdziwy i będziemy się stanowczo bronić" - skomentował z kolei jego rzecznik.