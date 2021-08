Według dokumentów sądowych Bob Dylan miał dopuścić się molestowanie seksualnego 12-latki w 1965 roku. Ofiara zgłosiła sprawę do sądu 50 lat po zajściu. Dylan w tamtym czasie miał 24 lata.

Nastolatka miała z niewyjaśnionych powodów trafić do apartamentu muzyka w hotelu w Nowym Jorku. Zarzuca mu pobicie, więzienie, napaść i zadanie cierpienia emocjonalnego.

W pozwie można przeczytać, że muzyk "zaczął przygotowywać ją do seksu, wykorzystując swoją sławę do zdobycia zaufania i sprawowania nad nią kontroli w ramach planu wykorzystywania seksualnego i molestowania jej". Kobieta dodała także, że była "kilkukrotnie wykorzystywana od kwietnia do maja 1965 r.".

Twierdzi również, że Dylan "obniżał jej zahamowania, nawiązując więź emocjonalną", dodatkowo grożąc przemocą i odurzając alkoholem i narkotykami.

Wokalista zaprzecza wszystkim tym oskarżeniom. "56-letni zarzut jest nieprawdziwy i będziemy się stanowczo bronić" - skomentował z kolei jego rzecznik.

Bob Dylan na starych zdjęciach 1 / 10 Wielu twierdzi, że przez charakterystyczny nosowy głos ("śpiewa jak koza"), nie jest w stanie słuchać jego piosenek. Ale nie da się zaprzeczyć, że bez utworów Boba Dylana historia muzyki w ostatnim półwieczu wyglądałaby inaczej. Zobaczcie, jak muzyk wyglądał na początku swojej kariery (na zdjęciu w 1962 r. w Greenwich Village tuż przed wydaniem debiutu).

Autor biografii Boba Dylana przerywa milczenie

Głos w sprawie zabrał również Clinton Heylin, autor książki "The Life of Bob Dylan: A Restless, Hungry Feeling, 1941 - 1966", która dokładnie opowiada o pierwszych latach kariery muzyka. Pisarz wyraził swoje wątpliwości wokół pozwu, który trafił do sądu. Na potwierdzenie swoich słów przytacza harmonogram muzyka.

"To niemożliwe. Dylan w tamtym czasie koncertował w Anglii, był na dwa tygodnie w Los Angeles oraz dwa dni w Woodstock. Trasa trwała 10 dni, Bob przyleciał do Londynu 26 kwietnia, a do Nowego Jorku wrócił 3 czerwca" - tłumaczył Heylin "Huffington Post".

"Jeśli Dylan przebywał w Nowym Jorku w połowie kwietnia, to nie dłużej niż na dzień lub dwa. Woodstock był miejscem, w którym spędzał większość czasu, gdy nie koncertował. A jeśli był w Nowym Jorku, to mieszkał u swojego menedżera, a nie w dzielnicy Chelsea" - kontynuował.



Zdjęcie Bob Dylan w 1965 roku / Evening Standard / Getty Images

Pisarz twierdzi również, że w tamtym czasie Bob Dylan nie rozstawał się z ekipą filmową, która kręciła dokument pt. "Don't Look Back". Heylin dodał również, że w tamtym czasie Dylan oczekiwał dziecka ze związku z Sarą Lowlands, a media rozpisywały się o jego potencjalnych romansach z Joan Baez i Marianne Faithfull.

Autor biografii Dylana twierdzi, że w tamtym czasie Dylan nie spotykał się z dużo młodszymi dziewczynami, jednak jak zauważają amerykańskie media to zupełnie o niczym nie świadczy.

Heylin dodał, że rozmawiał już z menedżerem gwiazdora i zaproponował, że będzie mógł wystąpić w sądzie jako biegły. Adwokaci kobiety, która oskarżyła Dylana, oświadczyli natomiast, że trwa ona przy swoim stanowisku.