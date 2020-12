Blaze Bayley po nagraniach albumu "War Within Me"

W 2021 roku nową płytę wyda Blaze Bayley.

Blaze Bayley nagrał nową płytę /Artur Tarczewski /materiały prasowe

"War Within Me", świeży materiał sygnowany nazwiskiem byłego wokalisty Iron Maiden, wyprodukował Blaze wraz z gitarzystą Chrisem Appletonem. Album poddano masteringowi pod okiem Ade'a Emsleya.

Autorem okładki pierwszej od trzech lat płyty brytyjskiego wokalisty jest brazylijski artysta Alberto Quirantes i jego Akirant Illustration.

Longplay "War Within Me" trafi do sprzedaży 9 kwietnia 2021 roku nakładem własnej Blaze Bayley Recordings.

Teledysk "The Dark Side Of Black" Blaze'a Bayleya (poprzednia płyta "The Redemption Of William Black" z 2018 r.) możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Blaze Bayley The Dark Side Of Black

Na albumie "War Within Me" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "War Within Me"

2. "303"

3. "Warrior"

4. "Pull Yourself Up"

5. "Witches Night"

6. "18 Flights"

7. "The Dream Of Alan Turing"

8. "The Power Of Nikola Tesla"

9. "The Unstoppable Stephen Hawking"

10. "Every Storm Ends".