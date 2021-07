Black Mass zapraszają na ucztę (nowa płyta "Feast At The Forbidden Tree")

"Feast At The Forbidden Tree", nowy longplay bostońskiego tria, zarejestrowano i zmiksowano pod okiem Aleksa Garcii-Rivery w studiu Mystic Valley. Masteringiem zajął się Jack Control w Enormous Door Mastering.

Okładkę zaprojektował kanadyjski artysta Mike Hoffman.

Trzecia płyta Black Mass będzie mieć swą premierę 10 września nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej.

Jeśli chcesz cofnąć się w czasie do lat 80., sprawdź nowy utwór "A Path Beyond" Black Mass:

Wideo A Path Beyond

Oto program albumu "Feast At The Forbidden Tree":

1. "Intro"

2. "Unholy Libations"

3. "Dead To The World"

4. "A.S.H.E.S"

5. "A Path Beyond"

6. "Nothing Is Sacred"

7. "They Speak In Tongues"

8. "Betrayal"

9. "Blood Ritual".