Black Candy z teledyskiem "Nicki & Cardi". Czy Polska jest na nią gotowa?

Zajmująca się do niedawna przede wszystkim burleską Pin Up Candy postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej i wydać płytę. Jako Black Candy zaprezentowała kolejny już klip "Nicki & Cardi", w którym porównuje się do najpopularniejszych raperek.

Black Candy zaprezentowała nowy klip "Nicki & Cardi" AKPA

Pin Up Candy, czyli Kasia Kraszewska, jest prekursorką burleski w Polsce. Szerszej publiczności dała się poznać w programie "Mam talent". Obecnie jej pokazy robią furorę w Polsce i na świecie.

Pin Up Candy znalazła się też w gronie 100 jurorów nowego show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Pin Up Candy znalazła się też w gronie 100 jurorów nowego show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".



W październiku 2018 roku zaprezentowała, jako Black Candy, pierwszy singel "You Know What I Mean", który zapowiadać miał jej debiutancki album. Utwór, który jest połączeniem popu i EDM, czyli elektronicznej muzyki tanecznej, wzbudził mieszane odczucia słuchaczy.



Clip Black Candy You Know What I Mean

"Postanowiłam nie zamykać się w uwielbianym przeze mnie tańcu, którym zajmuję się od 7. roku życia i spróbować spełnić moje marzenie o własnej piosence. Mój debiutancki singel to coś bardzo mocnego, pełnego zmysłowości i seksu i o to chodziło. Jest to piosenka, która będzie rozpoczynać moje występy. Moim celem było pokazanie, że w Polsce można nagrać odważną piosenkę i równie seksowny teledysk, nieodbiegający standardem od amerykańskich produkcji. Mam nadzieję, że to słychać" - powiedziała Black Candy.

Kolejnym utworem Black Candy była "Intronizacja", teraz natomiast zaprezentowała ona kawałek o wymownym tytule "Nicki & Cardi". W tym ostatnim raperka porównuje się do takich gwiazd jak Nicki Minaj i Cardi B.

"W USA takie klipy to norma, a czy Polska jest na nią gotowa?" - stwierdził CNE, chłopak Black Candy, który miał swój udział w pracy nad nowym utworem.



Clip Black Candy Nicki&Cardi (prod. RAW)

Twórczość Black Candy budzi sporo kontrowersji. Najnowszy utwór na platformie Youtube ma zdecydowanie więcej łapek w dół, niż w górę. Jego fanką nie jest też WdoWA, która na Instastory skomentowała go w taki sposób: "Ja PRDL, ale się wstydzę teraz za kobiecy rap w naszym pięknym kraju".