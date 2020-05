Billie Elish i "NOT MY RESPONSIBILITY". Pokazała filmik, w którym się rozbiera i opowiada o wstydzie

Filmik zatytułowany "Nie moja odpowiedzialność" pokazuje Billie Eilish, która zdejmuje ubranie i zanurza się w czarnej cieczy. W tym czasie wokalistka melorecytuje do ponurego podkładu muzycznego o tym, że nie może się pogodzić ze wstydem przypisanym cielesności.

Billie Eilish opublikowała nowe wideo /FOX /Getty Images

Billie Eilish nie ukończyła jeszcze 19 lat, a już jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie.

Artystka zwraca się w swoim filmiku zarówno do swoich fanów, jak i do tych, którzy ją krytykują.

"Masz opinie na temat moich opinii, mojej muzyki, moich ubrań, mojego ciała. Niektórzy nienawidzą tego, co noszę, inni to chwalą, jeszcze inni starają się z tego powodu zawstydzić innych, zawstydzić mnie. Czuję, że patrzysz i nic, co robię, nie jest niewidzialne, więc chociaż czuję twoje spojrzenia, dezaprobatę lub westchnienia, gdybym się tym kierowała w życiu, nie byłabym w stanie wykonać ruchu" - mówi.

W dalszej części swojego nagrania Eilish, zdejmując kolejne ubrania, pyta: "Czy chciałbyś, bym była mniejsza? Słabsza? Łagodniejsza? Wyższa? Czy chciałbyś, żebym siedziała cicho? Czy moje ramiona cię prowokują? Czy klatka piersiowa? Czy jestem swoim żołądkiem? Swoimi biodrami?".

A następnie, gdy rozebrana do stanika zanurza się w smolistej cieczy, dodaje: "Czy moja wartość opiera się na tym, jak mnie postrzegasz? A może twoja opinia o mnie nie jest moją odpowiedzialnością?".

Filmik nie został nagrany teraz. Był już wyświetlony podczas marcowego występu Eilish w Miami w ramach trasy: "Where Do We Go?". Później - z powodu pandemii koronawirusa - trasa została zawieszona. Po tamtym koncercie piosenkarka wyjaśniła, że wideo jest jej protestem skierowanym przede wszystkim do ludzi, którzy wychwalają ją za to, że ubiera się skromnie, a nie jak dziwka, bo w ten sposób daje przykład innym dziewczynom.

"Nie podoba mi się ten dziwny, nowy świat wspierania mnie poprzez zawstydzanie ludzi, którzy mogą nie podzielać mojego stylu" - wyjaśniła wtedy. Nie zdecydowała się jednak wówczas udostępnić w sieci filmiku ze swoim protestem. Zrobiła to teraz.

Billie Eilish to muzyczne objawienie minionego roku. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Młoda artystka swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem. 29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?". W 2020 roku producenci nowego filmu o Jamesie Bondzie "No Time To Die" poprosili artystkę o zaśpiewanie utworu tytułowego. Eilish to również zdobywczyni pięciu nagród Grammy.