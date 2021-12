Billie Eilish, która 18 grudnia skończy 20 lat, wystąpiła w programie "The Howard Stern Show", gdzie przyznała, że filmy pornograficzne oglądała już jako jedenastoletnia dziewczynka. Nie ukrywała, że materiałów typu X-Rated oglądała sporo.

"Myślę, że to naprawdę zniszczyło mój mózg i czuję się zdruzgotana faktem, że byłam narażona na tak wiele pornografii" - powiedziała.

Nie wchodząc w szczegóły odniosła się do swoich pierwszych stosunków seksualnych, podczas których zgadzała się na rzeczy, "które nie były dobre".

Reklama

"Sądziłam, że właśnie one powinny mnie pociągać" - stwierdziła, podkreślając, że teraz jest o to na siebie wściekła.

Piosenkarka zaatakowała filmy "tylko dla dorosłych" także za tworzenie nierealistycznych oczekiwań wobec seksu i kobiecego ciała.

"To, jak wyglądają waginy w porno, jest k...wa kompletnie szalone" - powiedziała.

"Żadne waginy tak nie wyglądają. Ciała kobiet tak nie wyglądają!".

Eilish uchyliła też rąbka tajemnicy na temat swojego obecnego życia erotycznego. Stwierdziła, że nie jest typem "seryjnej" randkowiczki i flirciary. Poza tym onieśmiela mężczyzn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emilia Komarnicka-Klynstra jako Billie Eilish w "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

"Naprawdę trudno jest kogoś spotkać, gdy ludzie albo się ciebie boją, albo myślą, że jesteś spoza ich ligi" - dodała.

Jeszcze w ubiegłym roku sądziła, że pozostanie do końca życia singielką.

"Nie potrafiłam sobie nawet wyobrazić siebie w związku" - podkreśliła.

Teraz... zmieniła zdanie. Nie zdradziła co prawda, kto jej w tym pomógł, jednak według niepotwierdzonych informacji, spotyka się z aktorem i podcasterem Matthew Tylerem Vorce. Para była widywana razem kilka razy, ostatnio 26 października na urodzinach amerykańskiej raperki Doji Cat w Los Angeles. Według informatora "Page Six" - Billie i Matthew wyglądali na nierozłącznych a do tego "nie szczędzili sobie pocałunków".